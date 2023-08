Laissez 1 000 pilotes d’IA s’épanouir pour aider le secteur public, déclare un député travailliste

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Laisser les fonctionnaires profiter de leurs propres innovations pourrait aider Whitehall à adopter l’intelligence artificielle, a déclaré un haut député travailliste.

Darren Jones, député de Bristol North West et président du Commons Business and Trade Committee, est l’un des évangélistes de Westminster pour les opportunités présentées par AI, mais insiste sur le fait que cela ne peut pas simplement être considéré comme un moyen de licencier des gens.

S’adressant à l’agence de presse PA, il a déclaré: «Je suis convaincu que la meilleure façon est de faire une approche inclusive qui fonctionne avec les travailleurs du secteur public, par opposition à quelqu’un ici qui décide qu’il va simplement licencier quelqu’un et mettre un système technologique en place, qui est extractif et exploiteur, non inclusif.





Le point clé ici est que les travailleurs doivent partager cet avantage Darren Jones, député

Ce modèle « extractif » est celui qui a alimenté une grande partie du débat sur l’IA, avec une discussion sur les emplois qui risquent d’être remplacés et sur le nombre de personnes susceptibles d’être licenciées.

Dans le secteur public, l’ancien chef des ressources humaines de la fonction publique, Rupert McNeil, a déclaré aux députés en juin que le nombre de fonctionnaires pourrait être réduit de 70 % au cours de la prochaine décennie grâce à l’IA et à l’automatisation – un scénario qui verrait environ 350 000 personnes licenciées.

Les experts en IA ont suggéré que cela est contre-productif, arguant que le secteur public devrait se concentrer sur les domaines où l’IA peut être utilisée comme un outil pour faire des choses pour lesquelles les humains sont mauvais, plutôt que de regarder uniquement où des économies peuvent être réalisées sur les salaires.

Ce point de vue est plus proche de celui de M. Jones, qui veut permettre à « un millier de pilotes de prospérer » afin que les travailleurs du secteur public puissent proposer leurs propres idées pour améliorer les services.

Pour ce faire, il reconnaît que les partisans de l’IA doivent calmer les craintes que ces travailleurs du secteur public soient remplacés par leurs inventions.

Il a déclaré : « C’est pourquoi le langage inclusif/extractif est vraiment important.

« Parce que si vous adoptez une approche extractive – c’est-à-dire, comme vous l’avez vu dans certaines entreprises du secteur privé, ‘Nous allons simplement mettre la technologie en place et nous allons faire autant de bénéfices ou d’excédents supplémentaires que possible, et enlevez cela, et si cela affecte la qualité du travail des gens ou le nombre d’emplois, tant pis » – c’est un type d’environnement extractif et oppressif.

« Je ne pense pas que cela fonctionne dans le secteur privé, encore moins dans le secteur public. Ce que vous voulez faire, c’est arriver à une position où les travailleurs du secteur public disent: « Ce changement arrive, ça va être bon pour moi ».

Une façon de le faire, a-t-il dit, serait de souligner que les gains résultant des améliorations de la productivité seraient réinvestis dans de meilleurs salaires, bien qu’il ait reconnu que la dette nationale «horrifiante» du Royaume-Uni devrait également être traitée.

Alternativement, il a suggéré de permettre aux plus performants de ses « 1 000 pilotes » de devenir propriétaires d’entreprise, transformant leurs innovations en start-ups qui pourraient revendre des services au gouvernement.

Il a ajouté: « Le point clé ici est que les travailleurs doivent partager cet avantage, ils le voient donc comme une incitation à vouloir le faire et non comme un processus extractif. »

M. Jones, selon la rumeur à Westminster, serait en lice pour une promotion lors du prochain remaniement du cabinet fantôme, a fait valoir que les travaillistes sont mieux placés que les conservateurs pour garantir que ce processus soit inclusif.

Il a déclaré à PA: «Je pense qu’il y a une ligne de démarcation entre les partis à ce sujet, la façon dont vous le faites.

«Soit inclusivement, ce qui est intrinsèquement la voie travailliste, soit au profit purement du profit, ce qui est le point conservateur.

« La façon dont je verrais les conservateurs développer ce domaine politique est d’adopter une approche assez standard de l’approvisionnement technologique et de dire simplement : ‘Hé, entreprise de technologie, pouvez-vous entrer et trier correctement nos paiements de crédit universels ?’

« Rishi Sunak sait, par exemple, à quel point ce système est horrible, car pendant la pandémie, on lui a dit qu’il ne pouvait pas changer le nombre plus de deux fois par an. Ridicule.

«Ils n’auront qu’à embaucher une entreprise de technologie et pour ce faire, et le service s’améliorera, le coût diminuera, et ils ne feront que licencier 6 500 personnes et ils penseront que c’est un travail bien fait.

« Mais les conservateurs ne pensent pas vraiment aux travailleurs, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles je dirais que mon argument est qu’il y a une approche très différente. »

Les travailleurs ont été une préoccupation majeure pour M. Jones, qui s’est fait connaître en tant que président de la commission des affaires et du commerce grâce à son interrogatoire des entreprises sur leur utilisation de l’IA, notamment en critiquant l’utilisation par Amazon d’algorithmes pour suivre ses travailleurs.