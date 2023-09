Laissés pour compte : certains demandeurs de visa afghans constatent peu de progrès depuis le retrait américain

En août 2021, Sayyid, dont le nom a été changé pour sa protection, a regardé avec terreur la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. L’ancien représentant du soutien sur le terrain d’une entreprise américaine a déclaré à Fox News Digital qu’il se sentait « comme un prisonnier… condamné à la pendaison ».

Pendant quatre ans, a déclaré Sayyid, il a soutenu « la mise en service, l’installation, la formation opérationnelle et la maintenance de l’ensemble de l’armée et de la police afghanes ». [radio] systèmes de réseau. » Soutenir l’armée afghane signifiait que les employés de l’entreprise pour laquelle il travaillait « effectuaient [their] devoirs en danger. »

À une occasion, les talibans ont tiré une roquette sur la voiture de Sayyid alors qu’il voyageait dans un convoi militaire. Miraculeusement, personne à l’intérieur n’a été blessé. L’événement a ébranlé Sayyid, qui « attendait toujours que quelque chose de grave arrive ».

Le travail de Sayyid l’a rendu éligible au programme afghan de visa spécial d’immigrant (SIV), qui accorde la résidence permanente légale aux États-Unis à ceux qui ont un emploi éligible au nom du gouvernement américain.

En avril 2021, Sayyid a créé un syndicat de 250 personnes pour aider ses collègues à postuler au SIV. Il a refusé de déposer sa propre demande jusqu’en août, date à laquelle ses espoirs que le gouvernement afghan puisse repousser les talibans ont été anéantis.

Deux ans plus tard, Sayyid fait partie des plus de 152 000 demandeurs SIV qui restent en Afghanistan en attendant leur traitement.

Le Département d’État estime qu’en avril 2023, plus de 840 000 demandeurs principaux et dérivés du SIV restent en Afghanistan, selon un rapport. nouveau rapport du Bureau de l’Inspecteur général du Département d’État.

Le programme SIV est critiqué depuis des années en raison de ses lacunes. Le principal d’entre eux est la difficulté d’obtenir la documentation relative aux ressources humaines et la lettre de recommandation de supervision nécessaires pour obtenir l’approbation du chef de mission (COM), la première étape du processus SIV.

Adam Bates, conseiller politique de supervision du Projet international d’assistance aux réfugiés (IRAP), a déclaré à Fox News Digital que le programme SIV « impose un fardeau immense aux candidats eux-mêmes… qui, par définition, sont des personnes en danger ».

Le projet Rabbit a été décrit comme une initiative secrète du Département de la Défense et du Département d’État lancée après le retrait des États-Unis dans le but de réduire le fardeau de la preuve d’éligibilité pour les employés des entreprises contractantes participantes. En mai 2023, le PARI affirmait que le projet Rabbit était embourbé dans un arriéré de dossiers qui pourrait prendre six ans procéder.

« Depuis août 2021, le DAS-T a vérifié 9 906 candidats », a déclaré un porte-parole du ministère de la Défense à Fox News Digital. « Le nombre de candidats que le DoD est en mesure de vérifier dépend de la volonté des entreprises de fournir des informations sur leurs anciens employés et de la fidélité de ces données, mais en général, l’équipe du DoD est actuellement en mesure de traiter en moyenne 200 candidats par semaine.

« Il convient de noter que les efforts du DoD complètent ceux du Département d’État pour vérifier les recommandations d’emploi et des superviseurs dans le cadre du processus de candidature officiel au SIV. Combinés, ces deux processus aboutissent à un débit total de vérification d’environ 2 500 à 3 500 candidats par mois. deuxième et unique étape d’un processus de demande SIV en 14 étapes dans lequel le DoD a un rôle.

Le porte-parole du DoD a contesté les critiques visant le projet Rabbit.

« Correction : le projet Rabbit fait référence à l’effort initial et ponctuel du DoD lancé en août 2021 pour aider le Département d’État à vérifier l’emploi de certains demandeurs de visa d’immigrant spécial afghan (ASIV) qui prétendent avoir travaillé pour un entrepreneur ou un sous-traitant du DoD. En juin En 2022, le DoD a modifié la convention de dénomination en DoD ASIV Support Team (ou DAS-T) alors que nous passions d’un support intensif à un support soutenu.

« Le Département d’État et le DoD ont mis en place plusieurs processus pour vérifier que les exigences légales en matière d’emploi et de supervision sont respectées. Le rôle principal du DoD est d’engager les entreprises qui ont employé certains candidats et d’obtenir des informations sur l’emploi lorsque les candidats ne sont pas en mesure de contacter leur ancien employeur ou superviseur, ce qui est un sous-ensemble plus petit du bassin total de candidats SIV.

« Le ministère de la Défense ne tient pas de registres d’emploi individuels des entreprises sous-traitantes du DoD ou de leurs entreprises sous-traitantes et dépend donc fortement de la participation volontaire des employeurs. »

Un porte-parole du Département d’État a déclaré à Fox News Digital que 50 % des candidats SIV obtiennent généralement l’approbation COM, mais n’a pas répondu aux questions sur le nombre de candidats correspondant aux données de l’employeur via le Projet Rabbit qui ont obtenu l’approbation COM.

Sayyid a reçu son agrément COM en juin 2022, dix mois après le dépôt de sa candidature. Alors que les données du Département d’État montrent que le traitement des communications COM s’est accéléré ces derniers mois, le directeur du plaidoyer de No One Left Behind, Andrew Sullivan, a déclaré à Fox News Digital que, même à ce rythme amélioré, il faudra cinq ans et demi au Département d’État pour rattraper son retard.

Le Département d’État est tenu par un mandat légal, renforcé par une plainte de recours collectif IRAP de 2018, de traiter les demandes de SIV en neuf mois. Le Département d’État cherche actuellement à se conformer à ce mandat en démontrant que tous les aspects contrôlés par le gouvernement du Processus SIV sont honorés dans un délai moyen de 270 jours.

Sullivan a souligné de nombreux retards indépendants de la volonté du demandeur qui ont un impact sur le calendrier du gouvernement, comme l’obtention de documents de service « souvent auprès d’organisations qui n’existent plus ou qui n’existent plus. [letters of recommendation] des gens avec lesquels ils ont servi. » La simple acquisition d’un passeport, a-t-il dit, peut prendre de six à 12 mois dans l’Afghanistan des talibans.

Pour Sayyid, survivre sous les talibans a été difficile. Fin 2021, un ami ou un collègue inconnu a fait état de lui, ce qui a amené les forces talibanes locales à croire que Sayyid pourrait rendre opérationnels les systèmes radio défunts. Les talibans l’ont recherché en lui promettant une sécurité d’emploi. Sayyid a échappé à leurs recherches en se déplaçant régulièrement entre les maisons de ses amis, en brûlant les documents le liant à l’ancien gouvernement et en transférant les dossiers vitaux à un membre de sa famille pour qu’il les garde en lieu sûr.

Comme beaucoup de candidats au SIV, Sayyid a eu du mal à trouver du travail. Il a vendu les biens de sa famille pour acheter de la nourriture, un loyer et 2 000 dollars pour les passeports dont sa femme et ses enfants avaient besoin pour l’évacuation. Cette année, il a trouvé un emploi dans une organisation non gouvernementale pour couvrir certaines dépenses.

En février, l’ami proche de Sayyid, auteur et militant, a été assassiné par les talibans. La même semaine, l’équipe du Coordonnateur des efforts de réinstallation en Afghanistan (CARE) du Département d’État a informé Sayyid qu’il était éligible pour un vol vers un lieu sûr. Tout d’abord, il devait présenter les passeports de ses enfants, qui ont mis encore six mois à arriver. Il y a deux semaines, Sayyid a transmis les passeports à CARE. Aujourd’hui, il se trouve confronté à un nouvel obstacle après la réduction des opérations de transport formelles à la mi-juin.

Shawn VanDiver, fondateur de la coalition #AfghanEvac, a déclaré à Fox News Digital « qu’il y a beaucoup d’optimisme » et que la relocalisation va bientôt s’intensifier et dépasser les niveaux précédents. Il a exprimé sa fierté envers les volontaires de la coalition qui ont aidé 24 000 Afghans à fuir l’Afghanistan depuis septembre 2021.

« C’est la chose la plus américaine que j’ai jamais vue », a déclaré VanDiver à propos des hommes et des femmes qui travaillent sans salaire « pour faire une différence dans la vie des gens à l’autre bout du monde ».

Malgré les difficultés de transport, No One Left Behind a fait sortir d’Afghanistan plus de 400 demandeurs principaux du SIV et environ 900 membres de leur famille au cours du dernier exercice, grâce à des dons de fonds et au soutien de l’équipe de CARE et de partenaires à but non lucratif. L’urgence contraint leurs actions. Sullivan a déclaré que No One Left Behind avait suivi des rapports « jonchés de détails déchirants » alléguant les meurtres de plus de 200 candidats et alliés du SIV depuis août 2021.

Dans un rapport, un ancien employé de l’ambassade américaine a écrit qu’il avait vu son ami, un ancien interprète des forces spéciales américaines, se faire « tirer dessus devant ses deux enfants » par les talibans.

Bates trouve à redire au manquement du Département d’État à respecter son mandat légal.

« Lorsque des personnes menacées par les talibans attendent deux, trois, cinq ou dix ans pour obtenir leur visa, il ne s’agit pas simplement d’un écart par rapport aux directives du département. C’est une violation de la loi et cela coûte la vie aux gens », a déclaré Bates.

Le stress de l’attente de deux ans de Sayyid l’a laissé à rude épreuve et l’a amené à remettre en question son avenir. »

« Je ne sais vraiment pas si la vie que j’attends vaut mes efforts », a-t-il déclaré.