Blummenfelt s’est éloigné de ses rivaux à environ 1 km de la course de lundi, les empêchant de gagner par 11 secondes sur le Britannique Alex Yee et le Néo-Zélandais Hayden Wilde terminant troisième.

La course avait commencé à 6 h 30, heure locale du Japon, soi-disant pour éviter la chaleur étouffante de l’été, mais avec des températures toujours supérieures à 29 ° C (85 ° F) et un taux d’humidité d’environ 67%, bien qu’avec une légère brise.

Les conditions exténuantes ont laissé les concurrents trempés de sueur et épuisés, Blummenfelt résumant la souffrance avec le regard atroce sur son visage alors qu’il se dirigeait vers la ligne d’arrivée.

Blummenfelt est un super athlète auquel on peut s’identifier. La souffrance sur son visage est quelque chose que nous avons tous ressenti pic.twitter.com/219thSGkdd – Ken Bensinger (@kenbensinger) 25 juillet 2021

En franchissant la ligne, le Norvégien s’est agrippé au ruban de finition, s’effondrant sur le sol dans un mélange de joie et d’épuisement.

Se déplaçant sur ses mains et ses genoux, le jeune homme de 27 ans a été vu vomir avant d’être aidé à se relever par le médaillé de bronze Kiwi Wilde, puis placé dans un fauteuil roulant pour être contrôlé par des médecins.

incroyable célébration de la ligne d’arrivée pour Kristian Blummenfelt de Norvège #Jeux olympiquespic.twitter.com/Wb9ErbNsEM — Johanna Gretschel (@jojo_shea) 25 juillet 2021

Juste être en mesure de terminer le #Triathlon est un témoignage du cœur de ces athlètes. Je suis émerveillé. Et quelle finition par la Norvège ! Regardez aussi Wilde aider Blummenfelt. Ces athlètes savent ce qu’il faut pour franchir cette ligne. pic.twitter.com/CAd7G3uq3l – Cerise Agarwal (@QuilledWords) 25 juillet 2021

Ce n’est pas mon sport, mais ce gars est un don absolu. Un assez grand garçon par rapport aux autres, avait le visage gravement douloureux de Fabio Aru, s’est tué à moitié, a vomi après la ligne d’arrivée et s’est embarqué dans un fauteuil roulant. Quel type, Kristian Blummenfelt ! 🥇 #Tokyo2020pic.twitter.com/Ll5doh6Lhw – George Poole (@GeorgePuddle) 25 juillet 2021

Les spectateurs, dont la légende olympique britannique de l’aviron Matthew Pinsent, ont été impressionnés par le niveau de douleur auquel Blummenfelt était prêt à se pousser à la poursuite de la gloire.

« Or exceptionnel de Blummenfelt. Poussant jusqu’à ce que votre vom soit plein, » a écrit le quadruple médaillé d’or.

D’autres ont dit que ses efforts donnaient un nouveau sens à « Laisser tout là-bas, » tandis que la zone d’arrivée parsemée d’athlètes épuisés a été décrite comme ressemblant à un « champ de bataille. »

Or exceptionnel de Blummenfelt – pousser jusqu’à ce que votre vom soit plein. – Matthieu Pinsent (@matthewcpinsent) 25 juillet 2021

Or pour Blummenfelt de Norvège, argent pour Yee. Brownlee cinquième. Des athlètes incroyables. La ligne d’arrivée ressemble à un champ de bataille pic.twitter.com/1WiY7oKPLk – Oliver Holt (@OllieHolt22) 25 juillet 2021

Le choix de l’équipe norvégienne de vêtements entièrement blancs pour leurs athlètes a également attiré l’attention alors que Blummenfelt, trempé de sueur, a couru dans les rues avec ses sous-vêtements.

Celui qui a conçu le kit de triathlon norvégien pour #TokyoOlympics2021 doit avoir été inspiré par Captain Underpants (?). Finition étonnante par Blummenfelt cependant. Clairement, la tenue de super-héros a fonctionné ! pic.twitter.com/yYxUSLIIj3 – Jensen Edwards (@jensenedw) 25 juillet 2021

La star née à Bergen s’était remise de ses efforts remarquables à temps pour la cérémonie de remise des médailles, où il a salué de joie la première médaille norvégienne des Jeux de 2020.

Remarquablement, Blummenfelt a affirmé qu’il avait espéré des conditions encore plus difficiles à Tokyo, estimant qu’elles lui donneraient l’avantage sur ses rivaux.

« Notre équipe est leader mondial pour la préparation des chaleurs, nous avons donc été un peu déçus qu’il ne fasse pas aussi chaud que nous l’espérions », il a dit.

« Je viens de Bergen où pendant les deux tiers de l’année il y a du vent, de la pluie et 10 degrés, mais cela montre juste la force de l’équipe autour de nous pour obtenir cette préparation. »

La préparation de Blummenfelt avait impliqué un entraînement à Yokohama en mai, où il a déclaré qu’il avait perfectionné sa tactique de course pour démarrer dans le dernier kilomètre – comme il l’a fait avec un effet dévastateur lundi.

« Je pense à cette course depuis tant d’années », a déclaré la star norvégienne, qui a parcouru 1 500 m de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied en une heure, 45 minutes et quatre secondes.

« J’étais en vacances ici il y a de nombreuses années et je me suis dit ‘OK, ton objectif est de gagner une médaille d’or olympique ici en 2020.’

« Je savais que je ne pouvais pas les outkick [my rivals] sur le tapis [finishing straight], mais je pourrais utiliser mon moteur et vraiment le ramener à la maison.

Kristian Blummenfelt de Norvège célèbre sa victoire au triathlon masculin. Plus de photos des événements de lundi sur #Tokyo2020: https://t.co/2OM3kcliWz @hannahmckay88pic.twitter.com/WXiYwH2ZYV – Photos Reuters (@reuterspictures) 26 juillet 2021

Après que des stars du tennis telles que les Russes Danill Medvedev et Anastasia Pavlyuchenkova aient également noté les conditions difficiles à Tokyo, certains ont accusé les organisateurs de « couché » à quel point ils seraient graves.

«Ce sont, littéralement, les meilleurs athlètes du monde. Quand ils disent que c’est difficile, c’est difficile. a écrit le chroniqueur de Yahoo Dan Wetzel.

« Alors pourquoi les Japonais ont-ils prétendu le contraire ? Et pourquoi le Comité International Olympique, en acceptant la candidature sans se prononcer sur les conditions à venir, les a-t-il simplement laissé le dire ?

Wetzel a souligné les affirmations des organisateurs selon lesquelles cette période de l’année à Tokyo « fournit un climat idéal pour que les athlètes donnent le meilleur d’eux-mêmes. »

La course de triathlon de lundi avait commencé dans des circonstances étranges lorsqu’un bateau a bloqué la route pour environ la moitié des concurrents sur la ligne de départ.

Des dizaines d’athlètes se sont retrouvés incapables d’entrer dans l’eau lorsque le coup de feu a retenti, regardant leurs rivaux nager au loin avant qu’un redémarrage ne soit ordonné.

Blummenfelt était l’un de ceux qui avaient plongé dans l’eau, et a affirmé que cela avait en fait aidé car il « J’ai eu un petit pré-échauffement avant le départ. »