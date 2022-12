Laisser Smith être Smith, ou ne pas laisser Smith être Smith ? C’est la question de l’UCP

Il y a un moment grisant de la première saison de L’aile ouest – la série dramatique d’Aaron Sorkin qui a lancé mille clichés politiques – où le président fictif Jed Bartlet obtient confronté par son directeur de cabinet au sujet des luttes dans sa campagne de réélection.

Il s’avère qu’ils sont tous les deux fatigués de la surgestion des conseillers et des positions prudentes et intermédiaires de Bartlet. Le prez veut s’exprimer.

Léo, son assistant, esquisse les prémices de la nouvelle stratégie d’un candidat moins retenu. En grosses lettres repères sur un bloc-notes : Soit Bartlet être Bartlet.

Depuis lors, cette phrase est devenue un cri de ralliement pour ceux qui croient au message central et au caractère d’un leader, et ne veulent pas qu’un politicien s’enlise dans les groupes de discussion et les compromis. Soit X être X a été utilisé dans le contexte de tous Le président américain puisque — oui, même le le plus laineux et le plus chaotique occupant de la Maison Blanche de tous.

Le credo a fait son chemin à l’étranger et au nord de la frontière . L’escrime dans un leader, selon la sagesse, rend le leader inauthentique – laissez-le devenir la force dynamique ou charismatique qui en a fait un leader en premier lieu.

Dans l’Alberta d’un nouveau premier ministre, le sentiment qui prévaut dans de nombreux coins du Parti conservateur uni va à l’encontre du cliché.

Laisser Danielle Smith être Danielle Smith est un chemin semé d’embûches, si la survie politique est l’intention. Au lieu de cela : assurez-vous que Smith est quelque chose ou quelqu’un d’autre.

Parler avec sagesse

Même avant qu’elle n’ait cousu la direction de l’UCP, les meilleurs conseillers savaient tranquillement que les caractéristiques animatrices de son discours aux fidèles du parti – la fureur contre les règles COVID, le vitriol envers Ottawa – n’allaient pas se vendre aussi bien parmi les Albertains.

Dès la nuit où elle a été élue dirigeante, les stratèges de Smith lui ont donné une nouvelle orientation sur l’inflation. Ils l’ont laissée ressembler davantage à la chef des conservateurs fédéraux Pierre Poilievre Compléter avec exemples personnalisés d’une mère en difficulté, senior et diplômée universitaire de 30 ans coincée dans le sous-sol de ses parents.

Ses discours scénarisés ont eu tendance à éviter la rhétorique polarisante de sa candidature à la direction – ou toute rhétorique, vraiment – ​​sur la pandémie de COVID ou les vaccins. Nous n’avons pas entendu Smith le mentionner lors de la convention de son parti, ou son réintroduction à la chambre de commerce de Calgary, ou son allocution télévisée .

Bartlet va Bartlet. Smith va Smith? Cela pourrait signifier des choses très différentes, avec des résultats très différents. Sur la photo, Martin Sheen en tant que président américain Josiah Bartlet dans l’aile ouest. (AP Photo/Warner Brothers.)

Passer d’une course à la direction intra-parti à l’électorat général est… eh bien, à peu près aussi usé que Let Bartlet be Bartlet. Mais souvent, il y a un niveau d’affectation et d’embellissement des deux côtés de ce pivot. Cela ne semble pas être le cas du premier ministre de l’Alberta.

Smith a été véritablement préoccupé par la description des protections de la santé COVID comme de profonds affronts à la liberté, bien avant de lancer un retour politique.

Cela l’a poussée à quitter un emploi à la radio grand public. Et lorsqu’elle était laissée à elle-même, elle explorait des complots sur COVID (et d’autres sujets) largement sur les réseaux sociaux.

Essayez donc, comme son équipe pourrait le faire, d’éloigner Smith des questions de santé publique et de science – même la première ministre elle-même essayant de caca caca questions hors sujet lors de ses nouvelles conférences – elle s’est engagée et a exprimé son opinion lorsqu’on lui a demandé.

C’est comme ça qu’elle s’est prononcée maladroitement sur les non-vaccinés confrontés à une discrimination sans précédent, ou qu’elle est au téléphone organisations de protection sur les mandats des vaccins. Mis à part la base ardemment hésitante face aux vaccins, ces remarques ad-libbed atterriront maladroitement parmi le plus grand nombre d’électeurs de l’UCP (dont la plupart ont reçu des coups), et donneront aux initiés des paroxysmes de frustration face à un Smith indiscipliné.

Alors qu’elle a tenté de tourner la page d’une longue carrière consistant à remplir les colonnes de temps d’antenne et d’actualités d’idées controversées, Smith a depuis longtemps tendance à absorber, incuber et traiter des théories et des arguments assez étranges.

C’est ainsi que peu après minuit jeudi, lors du débat final sur sa loi de souveraineté,

Forgeron a dit quelque chose c’est plus familier dans les discussions des séminaires d’études supérieures que les arguments de clôture d’un premier ministre :

« Ce n’est pas comme si Ottawa était un gouvernement national. La façon dont notre pays fonctionne est que nous sommes une fédération de juridictions souveraines et indépendantes. Ils sont l’un de ces signataires de la Constitution et le reste d’entre nous, en tant que signataires de la Constitution, avons un droit d’exercer nos pouvoirs souverains dans nos propres domaines de juridiction. »

C’est vrai, la constitution du Canada ne fait pas explicitement référence à un gouvernement national ! (Il n’appelle pas non plus les provinces « souveraines » !) Mais autant les observateurs ont répondu le système fédéral comprend un gouvernement national et des gouvernements infranationaux (provinces), et bien qu’il y ait des pouvoirs juridictionnels divisés, cela n’équivaut pas aux gouvernements provinciaux. indépendance .

Une telle théorisation de Smith, une habitude de synthétiser un éventail d’arguments nouveaux ou alternatifs, est aussi la façon dont elle est apparemment arrivée cet été à dire que les cancers sont sous le contrôle d’un patient jusqu’à étape 4 .

La vraie Danielle Smith se lèvera-t-elle ?

Les Albertains sont aux premières loges de ce push and pull entre Smith étant Smith et étant un politicien plus conventionnel. La semaine de l’adresse télévisée et des mesures d’abordabilité semblait être une semaine UCP réussie; et la semaine suivante, sa publication brutale de son idée centrale d’enraciner la «souveraineté» albertaine semblait un pas en arrière.

De nombreux conservateurs unis, au sein du caucus et au-delà, espèrent que les modifications et l’adoption de la loi sur la souveraineté de cette semaine sont les dernières dont l’Alberta entend parler avant les élections, de peur qu’il n’y ait de nouvelles explosions de volatilité et de drames imprévisibles. Smith, quant à elle, a signalé dans des discours et des interviews qu’elle souhaitait que les ministres du Cabinet présentent des motions spéciales qui le mettent en action ce printemps.

On devrait peut-être considérer l’Acte de souveraineté comme le pistolet de Tchekhov — s’il est mentionné dans le premier acte, quelqu’un le tirera plus tard dans la pièce. Il est difficile de savoir quelles blessures sont infligées ou quel effet le recul a.

Nous avons vu à la fois Danielle Smith scénarisée et non scénarisée au cours des deux mois depuis qu’elle est devenue première ministre. Il peut être parfois difficile de concilier les deux. (Jason Franson/La Presse canadienne)

Smith a généreusement approvisionné le bureau de son premier ministre avec de nombreux collaborateurs principaux qui étaient au gouvernement sous l’ancien premier ministre Jason Kenney et ont soutenu ses rivaux à la direction, et cela pourrait l’aider à prendre une nouvelle direction.

Mais son conseiller le plus expérimenté, son allié de longue date et collègue Rob Anderson, faisait partie du braintrust qui a concocté la loi sur la souveraineté . Et elle a donné un contrat à fournisseur unique à son directeur de campagne à la direction Matt Altheim pour façonner les médias sociaux et les mèmes de Smith, avec un radicalement différent , ton plus indiscipliné que le personnel des communications de son bureau.

Parfois, il semble que Smith sente le bon moment pour changer de ton et quand être plus lâche. Vendredi, lors d’une conférence de presse avec ses collègues premiers ministres sur le financement fédéral des soins de santé, elle est intervenue en soulignant qu’Ottawa devrait idéalement travailler vers un partage des coûts à 50-50, dans le cadre du partenariat de la Loi canadienne sur la santé. Absent ses arguments nationaux réguliers selon lesquels le gouvernement fédéral s’immisce dans la compétence provinciale «exclusive» et doit rester dans sa voie – ce qui aurait été extrêmement hors de propos avec ses homologues provinciaux.

La tension entre qui est Smith et qui elle est autorisée à être se jouera au cours des prochains mois. Rappelons-nous que L’aile ouest a pris l’expression “Bartlet be Bartlet” de la véritable histoire américaine – les années 1980, lorsque les conseillers de Ronald Reagan ont prêché un message “Que Reagan soit Reagan” pour la candidature à la réélection de leur président intrinsèquement conservateur.

Reagan a remporté cette course. Mais cela ne signifie pas nécessairement que n’importe qui peut gagner en étant ce qu’il veut, même lui-même.