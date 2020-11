Laisser les adolescents mentir les aide à mieux réussir à l’école, selon une étude

Une étude a révélé que laisser votre adolescent mentir l’aidera à mieux réussir à l’école.

Certains élèves du secondaire ont une horloge biologique, ce qui signifie qu’ils se couchent plus tard, alors ressentent le besoin de se lever plus tard, selon des chercheurs américains.

Ils devraient donc pouvoir dormir plus longtemps le matin, car ils seront en meilleure santé et auront de meilleures performances en cours, conclut l’étude.

Les experts conseillent aux adolescents de dormir entre huit et dix heures par nuit.

Cependant, très peu d’élèves des collèges et lycées publics aux États-Unis adhèrent à cette recommandation, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Les chercheurs ont contacté les étudiants via les médias sociaux et leur ont demandé de répondre à une courte enquête sur les heures d’école, ainsi que sur la fréquence à laquelle ils ont éprouvé de graves maux de tête appelés migraines.

Plus de 1 000 étudiants âgés de 14 à 18 ans ont répondu. Certains 509 ont commencé l’école avant 8h30 et 503 ont commencé après 8h30. Les deux groupes ont eu besoin d’environ 24 minutes en moyenne pour se rendre à l’école.

Alors que le groupe qui avait commencé plus tôt s’est réveillé vers 6 h 25 et a commencé les cours à 8 h, le groupe qui a commencé plus tard s’est réveillé à 7 h 10 et a commencé les cours à 8 h 40.

Le groupe de départ précédent s’est couché plus tard les soirs d’école, vers 23 heures, tandis que le groupe de départ plus tard s’est couché vers 22 h 20 – ce qui signifie que ceux qui ont commencé plus tard dormaient davantage.

Les élèves qui ont commencé l’école plus tôt étaient beaucoup plus susceptibles de déclarer avoir eu des migraines, affirmant qu’elles se produisaient en moyenne sept jours par mois.

En revanche, ceux qui ont commencé l’école plus tard et dormaient plus, ont déclaré avoir des migraines en moyenne 5,8 jours par mois.

Les chercheurs ont pris en compte les facteurs susceptibles d’affecter la fréquence des migraines en dehors du sommeil – comme le sexe, la quantité de devoirs à faire et le fait de sauter le petit-déjeuner.

Le Dr Amy Gelfand, neurologue au programme des maux de tête pédiatriques des hôpitaux pour enfants UCSF Benioff, a déclaré: «Si nos résultats sont confirmés dans de futures recherches, le passage à une heure de début de lycée plus tardive est une intervention modifiable au niveau de la société qui pourrait se traduire par des milliers moins de jours de migraine et moins de jours d’école manqués pour les adolescents.

“La pandémie COVID-19 a conduit à des changements à grande échelle dans la façon dont les élèves fréquentent les écoles.” Alors que nous repensons à quoi ressemble une journée scolaire typique, le moment est peut-être venu de changer l’heure de début de l’école. “

En 2019, la Californie est devenue le premier État à légiférer pour que les écoles secondaires commencent au plus tôt à 8h30 – un changement qui sera mis en œuvre au cours de l’année universitaire 2022/23.

Le Dr Gelfand, affilié à l’UCSF Weill Institute for Neurosciences, a déclaré que jusqu’à 12 pour cent des adolescents souffrent de migraines.

Ils se caractérisent par une douleur lancinante dans la tête qui peut provoquer des nausées, des nausées et une sensibilité accrue à la lumière ou au son.

«Les preuves suggèrent qu’il existe une relation entre le sommeil et la migraine», dit-elle. “Dormir suffisamment et maintenir un horaire de sommeil régulier peut réduire la fréquence des migraines.”

L’étude a été publiée dans Headache: The Journal of Head and Face Pain.

Des recherches antérieures ont suggéré qu’il peut y avoir un lien entre les migraines et les gadgets tels que les lecteurs de musique, les téléphones portables ou les ordinateurs.

Une étude en Allemagne a comparé les habitudes de 1025 adolescents, tous âgés de 13 à 17 ans.

Les résultats, publiés dans la revue BMC Neurology, montrent que l’écoute d’une ou deux heures de musique par jour était liée à des maux de tête.