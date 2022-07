Les dirigeants occidentaux accusent la Russie de “militariser” le gaz – mais, en réalité, ce sont leurs propres sanctions qui ont provoqué cette crise L’Occident peut facilement mettre fin à sa crise énergétique en levant les sanctions qu’il a imposées à la Russie

Dans une interview pour le 14 juillet, le président français Emmanuel Macron a dit aux citoyens de “préparons-nous à un scénario où nous devrons nous passer entièrement du gaz russe.” Dans le même temps, Macron a accusé Moscou d’utiliser le carburant comme une “arme de guerre”, faisant écho à la tournure émanant d’un leadership de l’Union européenne qui obscurcit la véritable raison pour laquelle le bloc est confronté à une pénurie d’énergie qui fait grimper le coût de la vie.

Cette crise est entièrement auto-infligée.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a accusé fin avril la Russie de “chantage” à l’énergie, citant l’annonce par la société d’État Gazprom d’un arrêt des livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie pour non-paiement en roubles. Ce que von der Leyen – et maintenant Macron – a commodément omis, c’est que ce sont les propres sanctions anti-russes de l’UE, adoptées de manière instinctive et idéologique au début du conflit ukrainien, qui représentent la cause profonde de ces perturbations. .

L’Occident a rapidement adopté une stratégie visant à cibler et à sanctionner divers aspects du système financier russe, y compris les banques et les réserves de change, le coupant du système mondial de transactions SWIFT – et a ensuite eu le culot de se plaindre que Moscou demandait le paiement de son gaz exporte dans sa propre devise pour atténuer les tracas liés à la navigation dans un système à partir duquel il a été effectivement bloqué. « Exportez votre essence, mais bonne chance pour être payé », n’est guère une attente raisonnable.

Ce n’est pas le président russe Vladimir Poutine qui a appelé l’UE à couper le gaz russe. C’est plutôt son homologue ukrainien Vladimir Zelensky, qui n’a cessé de réclamer de plus en plus de sanctions occidentales contre les combustibles fossiles russes. Et l’Occident n’a été que trop heureux de le céder imprudemment au détriment de ses propres citoyens.

Plus tôt ce mois-ci, Zelensky a même réprimandé le Canada pour avoir accepté de retourner les turbines réparées pour les réintégrer dans le gazoduc Nord Stream 1 qui fournit du gaz à l’Allemagne, et a exigé qu’Ottawa revienne sur sa décision. Le Canada avait auparavant été confronté au dilemme de violer les propres sanctions anti-russes de l’Occident en restituant même les pièces essentielles – même si le pipeline est si vital pour l’industrie de l’UE que les dirigeants du bloc ont même paniqué à propos de son arrêt prévu pour maintenance.

Pourquoi seriez-vous si inquiet que la Russie ne rouvre pas le robinet alors que vous avez répété à plusieurs reprises que vous vous en passeriez volontiers « pour l’Ukraine ».

Mais même en défendant le retour des turbines, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a cité la même propagande ridicule de l’establishment occidental sur la “militarisation” du gaz par la Russie, alors qu’en réalité ce sont les propres sanctions de l’Occident qui ont causé des ravages énergétiques et causé tout ce drame.

“Nous avons vu la Russie essayer constamment d’utiliser l’énergie comme un moyen de créer une division entre les alliés”, a-t-il ajouté. dit Trudeau. Donc, si le Canada ne viole pas ses propres sanctions et ne rend pas les turbines à l’Allemagne, alors Poutine gagne. La gymnastique rhétorique de niveau olympique exigée par les dirigeants occidentaux pour justifier la violation de leurs propres sanctions ratées ne vient qu’après leur récente défense de relancer les centrales au charbon et de redéfinir l’énergie fossile comme «verte», au milieu des pénuries actuelles.

Les dirigeants de l’UE appellent à la fin des importations d’énergie russes, citant leur décision de sanctionner leur propre approvisionnement en gaz comme raison d’accélérer une transition vers des énergies renouvelables non éprouvées. Mais plutôt que d’assumer la responsabilité du fait qu’ils ont mis le feu à leurs voiles et qu’ils sont maintenant bloqués au milieu de l’océan en attendant la manifestation de leur fantasme de transition vers les énergies renouvelables, ils blâment la Russie pour leur propre myopie et essaient de la faire tourner comme une retenue d’énergie orchestrée par Moscou.

La Russie n’est que trop heureuse de vendre son carburant à qui veut l’acheter. Et si les sanctions de l’UE étaient levées, la crise énergétique occidentale prendrait fin. Mais cela reviendrait à admettre une politique qui a échoué. Donc, au lieu de cela, on nous dit que tout est de la faute de Poutine, mais aussi que la meilleure façon de s’en tenir à Vladimir Poutine est de prendre des douches courtes et froides et de réduire “l’éclairage nocturne”, comme Macron l’a récemment suggéré.

Les dirigeants occidentaux ne prennent pas seulement leurs citoyens pour des imbéciles crédules avec leur propagande ridicule pour couvrir leurs propres échecs, mais ils traitent le gagne-pain de la personne moyenne comme un dommage économique collatéral dans leur tentative désespérée d’isoler la Russie. Ils se convaincront eux-mêmes, depuis leur bulle d’élite idéologiquement isolée, qu’ils représentent le monde entier. Mais ils se trompent surtout.

Même le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, a admis un réveil brutal récemment lors du sommet du G20. « Le G7 et les pays partageant les mêmes idées sont unis pour condamner et sanctionner la Russie et essayer de tenir le régime responsable », Borrell a déclaré dans un communiqué publié sur le site Web de l’UE. “Mais d’autres pays, et nous pouvons parler ici de la majorité du ‘Global South’, adoptent souvent une perspective différente.”

Mais ensuite, Borrell a donné le match. “La bataille mondiale des récits bat son plein et, pour l’instant, nous ne gagnons pas”, il a dit. “En tant qu’UE, nous devons nous engager davantage pour réfuter les mensonges et la propagande de guerre russes.” Mais qui colporte vraiment la propagande ? D’une part, l’UE a essayé de dépeindre l’impact de ses propres sanctions irresponsables et dévastatrices sur ses propres économies et citoyens comme le fait Poutine, alors même qu’elle essaie de convaincre les Occidentaux que leur souffrance est une sorte d’effort de guerre qui nuit à Russie.

Cependant, en réalité, la Russie peut pivoter vers le reste du monde entier et simplement laisser les Européens de l’Ouest se vautrer dans leurs propres illusions coûteuses. Ils sont peut-être sur le point de découvrir si la supériorité morale et le signal de la vertu réchaufferont la maison ou nourriront les enfants cet hiver.