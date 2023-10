Laisser le monde derrière est le cauchemar d’un préparateur apocalyptique

Laisse le monde derrière, basé sur le roman de Rumaan Alam, a une nouvelle bande-annonce terrifiante. Cyber-thriller, l’histoire se déroule dans un futur proche alors que quelque chose déclenche l’apocalypse au milieu des vacances de luxe d’Amanda et Clay dans une maison de location. Découvrez la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

Julia Roberts, Ethan Hawke et Mahershala Ali sont les têtes d’affiche de ce film d’horreur tendu alors que deux familles cherchent refuge dans la même maison alors qu’une catastrophe se profile à l’horizon. Il n’y a pas de réponses, il n’y a pas de communication et alors que le monde lutte pour répondre aux attaques, les deux familles doivent trouver un moyen de survivre.

Laisser le monde derrière | Bande-annonce officielle | Netflix

Le film met également en vedette Charlie Evans et Farrah Mackenzie dans le rôle d’Archie et Rose, les enfants d’Amanda et Clay ; et Myha’la Herrold dans le rôle de Ruth.

Laisse le monde derrière sera dans certaines salles le 22 novembre et diffusé sur Netflix le 8 décembre.

Cet article a été écrit lors de la grève SAG-AFTRA de 2023. Sans le travail des acteurs actuellement en grève, le film dont il est question ici n’existerait pas.

