Laisser expirer les exemptions de repas dans les écoles fédérales serait un désastre

L’un des faits les plus fondamentaux et les plus intuitifs concernant l’apprentissage est qu’il est difficile de se concentrer ou de faire quoi que ce soit si vous avez faim. Il y a une hiérarchie des besoins, et les estomacs viennent en tête.

Pourtant, les défenseurs des jeunes fixent une échéance effrayante. Le 30 juin est le dernier jour pour que le Congrès autorise à nouveau une série de dérogations qui ont permis aux écoles publiques de livrer de manière créative des repas aux élèves pendant la pandémie. Adoptées à l’origine en mars 2020, les dérogations accordaient aux écoles la flexibilité nécessaire pour relever non seulement les défis de l’apprentissage à distance et de Covid-19, mais aussi la crise de la chaîne d’approvisionnement, la pénurie de main-d’œuvre scolaire et la forte inflation à l’épicerie. Les dérogations ont également élargi l’éligibilité aux repas scolaires, permettant à 10 millions d’élèves supplémentaires d’accéder chaque jour au petit-déjeuner et au déjeuner gratuits.

Les dirigeants de l’éducation ont supposé que le Congrès prolongerait la flexibilité des repas pour un an de plus. Les dérogations, qui expirent fin juin, ont été prolongées deux fois auparavant sur une base bipartite. En février, les représentants démocrates Abigail Spanberger et Suzanne Bonamici et les représentants républicains Brian Fitzpatrick et John Katko ont présenté la loi Keeping School Meals Flexible Act pour les prolonger une dernière fois jusqu’en juin 2023, mais lorsque le Congrès a adopté son projet de loi de dépenses de 1,5 billion de dollars en mars, le la langue pour les repas scolaires manquait. Les défenseurs ont été stupéfaits et affirment que cette décision à elle seule a déjà compromis l’accès aux repas d’été pour près de 7 millions d’enfants.

“Il n’y a pas d’urgence ni d’appétit politique pour avoir même cette conversation”, a déclaré Jillien Meier, directrice de la campagne No Kid Hungry. “Franchement, ce n’est pas une priorité pour le Congrès et la Maison Blanche. Les gens sont vraiment concentrés sur un “retour à la normale”… les gens n’en parlent pas et ils n’ont aucune idée de cette crise qui se profile.”

Beaucoup de gens aimeraient certainement voir la dérogation autorisant les repas gratuits universels rendue permanente, réduisant la stigmatisation des enfants et les charges administratives pour les parents et les districts scolaires. Mais les défenseurs disent que ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Au lieu de cela, ils recherchent juste une année supplémentaire de flexibilité pour aider les écoles à surmonter les crises de l’inflation et de la chaîne d’approvisionnement, et pour contacter les millions de familles qui n’ont pas rempli de formulaires de demande de repas scolaires au cours des 2,5 dernières années.

“Habituellement, cette sensibilisation commence à l’automne et vous obtenez les inscriptions pour l’année scolaire suivante”, a déclaré Katie Wilson, directrice exécutive de l’Urban School Food Alliance, qui travaille avec de grands districts scolaires. « Comment éduquez-vous ces millions de familles que cela doit être refait, et pendant l’été ? Cela n’arrivera tout simplement pas.

Des décennies de recherche ont montré comment les programmes de nutrition infantile contribuent à la réussite scolaire, à la fréquentation scolaire et à la santé des élèves. Mais les conséquences de ne pas prolonger les dérogations ne se limiteront pas aux familles pénalisées par la paperasserie. Les écoles auront également moins d’argent pour faire face à la hausse des prix des denrées alimentaires et seront confrontées à des sanctions financières plus sévères pour ne pas répondre à toutes les exigences nutritionnelles fédérales, un défi dans un contexte de pénurie généralisée de produits. Certaines écoles peuvent décider de réduire les offres de nourriture et même de cesser complètement de fournir des repas. D’autres peuvent réduire les budgets de leurs salles de classe.

Les cantines scolaires ne sont pas à l’abri de la crise de la chaîne d’approvisionnement et de l’inflation

En temps normal, les normes nutritionnelles fédérales servent de lignes directrices importantes pour s’assurer que les élèves reçoivent les options les plus saines possibles. Les écoles ne peuvent être entièrement remboursées pour les repas qu’elles servent que si ces repas répondent à ces normes de qualité.

Mais ce ne sont pas des temps normaux, et les directeurs de la nutrition scolaire à l’échelle nationale disent qu’ils n’ont jamais eu autant de difficulté à approvisionner leurs cafétérias en produits de base comme le lait, la viande et les légumes. Il est devenu courant que les commandes de nourriture n’arrivent tout simplement pas ou ne soient que partiellement remplies.

Une enquête du département américain de l’Agriculture publiée en mars a révélé que 92 % des autorités de l’alimentation scolaire ont signalé des problèmes de chaîne d’approvisionnement, avec des produits comme le poulet et le pain parmi les produits les plus difficiles à se procurer. Près des trois quarts des SFA ont également signalé des problèmes de dotation, avec de graves pénuries de cuisiniers, de chauffeurs et d’employés de préparation des aliments.

Les directeurs de la nutrition ont dû faire preuve de créativité pour trouver des substituts d’urgence, notamment en faisant des courses à 4 heures du matin chez Costco et Kroger. D’autres districts scolaires ont réduit à une seule option de repas, au lieu des trois ou quatre qu’ils avaient auparavant. Sans les dérogations fédérales, les écoles pourraient faire face à des sanctions financières pour toutes ces décisions, si elles choisissent de continuer à fournir de la nourriture, et seraient soumises à plus de pression pour harceler les familles pour les dettes impayées des repas scolaires.

Grâce aux dérogations, le gouvernement fédéral a couvert une plus grande partie du coût des repas scolaires que d’habitude. Cette souplesse de remboursement a encore à peine permis aux districts scolaires de faire du surplace. “Quatre-vingt-dix pour cent des écoles utilisent les dérogations et seulement 75% d’entre elles atteignent le seuil de rentabilité”, a déclaré Stacy Dean, sous-secrétaire adjointe de l’USDA, au Washington Post en mars.

Sans prolongation, le remboursement moyen pourrait chuter de près de 40 %. Et cette baisse se produirait alors que les écoles continuent de faire face à des coûts plus élevés pour la nourriture et la main-d’œuvre. Les prix des produits d’épicerie ont augmenté de 10,8 % d’une année sur l’autre par rapport à avril 2021 et devraient augmenter considérablement cette année.

“Nous croyons littéralement que nous allons tomber d’une falaise le 30 juin”, a déclaré Wilson. “Et nous n’avons tout simplement pas la main-d’œuvre pour recommencer à faire ce que nous avons fait [pre-pandemic]. Nous avons des districts scolaires qui manquent des centaines de personnes, alors s’attendre à ce qu’ils rendent compte de chaque enfant et de leur revenu familial est ridicule.

Le Congrès pourrait facilement prolonger les dérogations

Des centaines de groupes de défense, de districts scolaires et d’élus ont exhorté le Congrès à autoriser à nouveau les dérogations pour la prochaine année scolaire, à un prix d’environ 11 milliards de dollars.

La présidente du comité sénatorial de l’agriculture, Debbie Stabenow (D-MI), a déclaré à Politico que l’opposition de dernière minute à l’inclusion des dispenses de repas scolaires dans leur projet de loi sur les dépenses de mars provenait du chef de la minorité républicaine, Mitch McConnell. Quelques semaines après cette surprise, Stabenow a présenté le Support Kids Not Red Tape Act pour prolonger les dérogations, mais jusqu’à présent, il n’a le soutien formel que des démocrates, ainsi que des républicains Lisa Murkowski et Susan Collins. Même les démocrates modérés Joe Manchin et Kyrsten Sinema soutiennent l’extension.

Mais le soutien républicain pourrait être plus élevé que ne le suggère le co-parrainage. John Boozman, membre du classement sénatorial de l’agriculture, a déclaré à Vox qu’il avait rencontré des professionnels de la nutrition scolaire, des défenseurs de la faim chez les enfants et d’autres dirigeants pour garantir l’accès à des repas sains à l’école. “Les deux côtés de l’allée du Sénat veulent ce résultat, et nous restons engagés dans des discussions de bonne foi sur la meilleure voie à suivre”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il appréciait “les contributions fréquentes que je reçois de ceux qui travaillent sans relâche en première ligne”. pour nourrir les enfants dans le besoin.

McConnell a refusé de commenter publiquement la question et son bureau n’a pas renvoyé la demande de commentaires de Vox. Mais un assistant de direction du GOP a déclaré à Politico qu’il ne considérait plus les flexibilités de l’ère pandémique comme nécessaires et a reproché à l’administration Biden de ne pas avoir inclus une prolongation des dispenses de repas dans sa demande officielle de facture de dépenses Covid et sa demande de budget 2023. Le secrétaire à l’Agriculture, Tom Vilsack, a déclaré qu’il avait personnellement fait pression sur le Congrès pour prolonger les dérogations d’un an.

Certains militants de la faim chez les enfants soupçonnent qu’une crise est orchestrée pour blesser les démocrates à mi-mandat.

« C’est politique. [Republicans] Je sais que cela va exploser cet été et qu’il y a des élections en novembre », a déclaré Wilson. « Donc, les gens vont s’indigner, les familles vont avoir une énorme dette de déjeuner et ils vont blâmer les législateurs. Personne ne saura que le sénateur Stabenow a soumis un projet de loi pour éviter cela ; ils voudront savoir pourquoi leurs enfants meurent de faim.

Les programmes de repas d’été ont déjà été touchés

Le programme fédéral de repas d’été, établi en 1975, opère dans des endroits où au moins 50 % des enfants d’une zone géographique ont des revenus familiaux suffisamment bas pour avoir droit à des repas gratuits ou à prix réduit pendant l’année scolaire normale. Comme l’a noté American Prospect, ce programme a été conçu en tenant compte de la pauvreté urbaine concentrée et a toujours été moins accessible aux enfants à faible revenu vivant dans les zones rurales.

Mais les dérogations pandémiques exemptées fournisseurs de repas de cette exigence de densité. Même dans les communautés urbaines, les dérogations ont permis aux fournisseurs de distribuer des repas d’été aux familles en vrac, évitant aux parents d’avoir à faire des déplacements quotidiens pour aller chercher de la nourriture pour leurs enfants.

Des milliers de sites qui ont distribué des repas subventionnés par le gouvernement fédéral l’été dernier ont déjà renoncé à participer dans les mois à venir, en raison des tergiversations du Congrès sur l’extension des dérogations.

“Beaucoup, beaucoup de petites organisations, en particulier confessionnelles, ont dit, non, nous n’allons pas passer de” nourrir tous les enfants jusqu’au 1er juin “, puis après cela, dites maintenant que nous devons connaître les revenus de votre famille pour vous servir”, dit Wilson. “Si les groupes doivent commencer à identifier les enfants, c’est un cauchemar.”

Selon les données de l’USDA, il y avait 67 224 sites ouverts proposant des repas d’été en 2021. La campagne No Kid Hungry estime qu’un site sur cinq ne sera pas en mesure de servir des repas à tous les enfants cet été, ce qui compromettra l’accès de près de 7 millions de personnes. enfants.

“Le Congrès pourrait résoudre ce problème par tant de moyens”, a déclaré Meier. « Ils n’ont pas besoin d’un programme d’aide comme Reconstruire en mieux. Le Congrès peut augmenter le flux de nourriture vers les familles et, pour le moment, refuse simplement de tirer sur ces leviers. »