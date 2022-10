Laisser des conspirations sur Internet – Shaw Local

Vous avez toujours su que cela arriverait dans un journal proche de nous.

C’est tout simplement incroyable les théories du complot auxquelles certaines personnes adhèrent. C’est tout simplement incroyable. On s’attend à ce que les affiches anonymes sur divers sites de médias sociaux inventent simplement des trucs juste pour faire monter les gens, mais le fait que les gens débitent publiquement certaines de ces bêtises sans se cacher derrière des poignées anonymes vous fait vraiment secouer la tête.

Le dernier hokum circule parmi certains candidats politiques, les « animateurs » de radio et de podcast, et maintenant même les gens du coin parlent des demandes des étudiants d’être autorisés à agir comme des soi-disant « furries » dans les écoles locales et de recevoir des bacs à litière dans les toilettes. . Bien qu’il existe des variantes de ce non-sens absolu, un écrivain local a récemment affirmé que cela s’était produit dans l’école que leur enfant avait personnellement fréquentée. Il n’y avait aucune preuve de cela, comme le fait de déclarer qu’ils avaient des photos ou qu’ils avaient personnellement visité l’école et qu’ils avaient vu les soi-disant “fourrures” se promener et les bacs à litière dans les toilettes.

Non, vous ne verrez jamais cela simplement parce que cela n’existe dans aucune école publique de ce pays. Bien sûr, certains diront qu’il n’y a aucune preuve parce que les démons qui dirigeaient les écoles ont éliminé toute preuve lorsqu’ils ont été confrontés à ce problème par l’auteur de l’absurdité. Des ordures totales et une autre perte de temps gigantesque à laquelle nos administrateurs scolaires doivent faire face. Allez, les gens – laissez cela à sa place – dans les confins d’Internet, où les prévaricateurs du complot peuvent se lamenter entre eux. Ce n’est pas parce que certains idiots qui se présentent à des fonctions publiques ressentent le besoin de parler de cette couchette que vous devriez le faire.

Timothée Knutsen

Lac de cristal