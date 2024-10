Laissé pour mort par les fans, le vétéran des Yankees s’est tourné vers son ancien coéquipier pour obtenir de l’aide qui a permis de redresser la saison.

Dans la première moitié de la saison 2024, Gleyber Torres ressemblait à une perte de place dans l’alignement des Yankees de New York.

Bien que le joueur de deuxième but des Yankees ait réalisé l’une de ses meilleures campagnes offensives (118 OPS+) en 2023, il ne ressemblait qu’à une fraction de ce frappeur, affichant un 86 OPS+ grâce à une ligne de .231/.307/.347 et huit circuits et 35 points produits en 93 matchs. Avec l’arrivée d’une agence libre pendant l’intersaison et qu’il est peu probable que les Yankees le retiennent, qu’est-ce que le manager Aaron Boone a dû perdre en assis Torres, qui a trop souvent également frustré les fans avec un gant incohérent et des erreurs de base ?

Mais ensuite, la pause All-Star du 15 au 18 juillet est arrivée et quelque chose a déclic, grâce au travail supplémentaire avec son entraîneur de frappeurs personnel et ancien coéquipier Gio Urshela, qui était membre des Tigers de Détroit à l’époque, dans leurs locaux de Tampa.

« Cette saison est (longue) et parfois très stressante », a déclaré Torres aux journalistes. via le New York Postavant la victoire lors du troisième match de l’AL Championship Series avec les Cleveland Guardians. « Allez simplement dans ma ville, Tampa, voyez mon ami et faites différents entraînements un peu mieux en tant que joueur. Vous oubliez simplement quelques choses sur le baseball, profitez-en et essayez de ressentir le même sentiment (que) vous ressentiez auparavant. Ensuite, lorsque vous recommencerez à jouer, essayez simplement de faire ce qu’il faut.

« Quelque chose s’est passé en seconde période, comme si je me suis retrouvé, et j’apprécie vraiment ça. »

Selon Urshela, coéquipier des Yankees de Torres de 2019 à 2021, son ami ne conduisait pas suffisamment le ballon dans l’autre sens, faisant plutôt rouler des balles au sol faibles vers l’arrêt-court et le troisième but.

Le résultat du travail et du rafraîchissement mental de Torres a été un frappeur considérablement amélioré. Dans la seconde moitié de la saison, Torres a frappé .293/.361/.419 avec sept circuits et 28 points produits en 61 matchs, une production qui a contribué à consolider son rôle de premier frappeur des Yankees. Pendant les séries éliminatoires, Torres a réussi sept coups sûrs en 24 présences au bâton avec un circuit, trois points produits et six buts sur balles.

En tant que premier frappeur, Torres a une ligne de .283/.350/.405 (105 OPS+), des chiffres qui sont faussés car il a commencé dans cette position au début de la saison alors qu’il avait des difficultés.

En plus d’avoir récupéré ce qui semblait être une saison perdue et d’être une force dans la poussée des Yankees en séries éliminatoires, Torres, 27 ans, a sans aucun doute relancé son stock d’agence libre et ses revenus futurs.

