Laissant COVID derrière elle, la ville belge du carnaval redevient folle

BINCHE, Belgique — Par une matinée d’hiver ensoleillée annonçant un Mardi Gras radieux, Beatrice et Karl Kersten n’ont pas une minute à perdre.

Mais pour les Kersten et leur fils Quentin, désormais en charge de l’entreprise familiale dans la ville médiévale de l’ouest de la Belgique, cette année, la pression se fait vraiment sentir.

Après une interruption de deux ans en raison de la pandémie de coronavirus qui a brutalement interrompu l’une des plus anciennes célébrations du Mardi Gras d’Europe – et les Kerstens au bord de la faillite – les célébrations sont de retour avec vengeance cet hiver.

“Il y a une réelle excitation et un enthousiasme”, a déclaré Quentin. “Les gens sont venus beaucoup plus tôt pour réserver leurs costumes que les autres années.”

L’événement classé au patrimoine mondial de l’UNESCO commence trois jours avant le Carême et atteint son apogée le Mardi Gras, lorsque les Gilles – en masques de cire arborant des lunettes vertes et de fines moustaches – dansent dans leurs sabots de bois au son des cuivres et des clarinettes jusqu’aux petites heures du matin. . Les femmes peuvent participer, mais seuls les hommes portent la tenue Gille.