L’aire de jeux inclusive célébrée au parc de Vernon

Kevin et Kyle Soanes sont assis au sommet d’une structure en forme d’igloo dans l’aire de jeux inclusive du Parshall Field Park de Vernon, qui a ouvert ses portes à l’automne et a été officiellement célébrée le jeudi 18 août 2022. (Brendan Shykora – Morning Star)

Les enfants de tous niveaux ont un endroit pour jouer au Marshall Field Park de Vernon.

Jeudi (18 août), la ville de Vernon et l’organisme de bienfaisance Bon départ Canadian Tire ont officiellement célébré le terrain de jeu inclusif de 7 500 pieds carrés qui a ouvert ses portes au public l’automne dernier, idéalement situé à côté d’autres installations de loisirs.

Avec des enfants jouant joyeusement en arrière-plan, le maire Victor Cumming a déclaré à la foule que la nouvelle de l’aire de jeux avait surpris le conseil.

“Nous avons été terrassés parce que nous n’avons pas postulé, nous n’avons pas demandé de terrain de jeu, nous étions complètement hors de propos”, a-t-il déclaré, expliquant que le revendeur associé local de Canadian Tire, Jack D’Amico, est intervenu avec un don et une offre de partenariat.

La ville avait déjà approuvé un financement pour construire une aire de jeux sur place, mais pas à cette échelle, a déclaré la directrice régionale de Jumpstart, Katlyn Soanes.

“Chaque pièce ici a été choisie avec soin”, a-t-elle déclaré tout en faisant le tour des caractéristiques de l’aire de jeux, qui comprennent un toboggan à rouleaux, un mur sensoriel, des rampes à double largeur pour accueillir les fauteuils roulants, une section musicale, une grande bascule et plus .

L’aire de jeux dans son ensemble est conçue pour s’adapter aux handicaps sensoriels, cognitifs et physiques. Il y a même un “dôme confortable” dans lequel les enfants peuvent ramper lorsqu’ils ont besoin d’une pause de stimulation sensorielle.

La surface en caoutchouc permet une transition sans obstacle entre les allées et le terrain de jeu, et elle est faite de pneus recyclés. La surface est de couleur rouge, ce qui n’est pas seulement un hommage à Canadian Tire; il offre un contraste pour aider les enfants malvoyants à distinguer l’aire de jeu du ciment environnant.

Le travail d’équipe, la confiance et la créativité sont quelques-unes des compétences de vie qu’un tel terrain de jeu peut aider à développer, selon Scott Fraser, président de Canadian Tire Jumpstart Charities.

« Nous sommes fiers de nous associer à la ville de Vernon et à notre concessionnaire Canadian Tire local pour apporter la puissance du jeu inclusif aux familles de la région du Grand Vernon », a déclaré Fraser.

Depuis 2005, l’organisme de bienfaisance national a distribué plus de 259 000 $ dans la région de Vernon pour aider plus de 1 800 enfants à participer à des activités sportives et récréatives, en soutenant des organisations telles que la North Okanagan Therapeutic Riding Association et la North Okanagan Youth and Family Services Society.

Brendan Shykora

ExtérieurSportsVernon