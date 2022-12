L’Airbus d’Emirates “portant” un bonnet de Noel avec des rennes qui le retirent est trop “Noël” pour être manqué

Joyeux noël! Le Père Noël est-il arrivé sur son traîneau pour illuminer votre joyeuse fête ? Êtes-vous toujours à la recherche de trucs de Noël excitants pour transformer cette saison festive en quelque chose d’unique et de plus joyeux? Alors jetez un coup d’œil à cet Airbus du Père Noël qui a été « tiré » par des rennes, ce qui le rend trop Noël pour être manqué. La compagnie aérienne nationale des Émirats arabes unis, Emirates, s’est mise dans l’ambiance des vacances en transformant son avion de passagers en traîneau du Père Noël. Il est temps de “Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all way, ‘Captain’ Claus arrive en traîneau.”

Emirates a partagé la vidéo de son airbus A380 “portant” un bonnet de Noel et soulevé du sol par des rennes. Le spectacle magique ressemblait à un traîneau moderne qui remplaçait un humain par quelque chose de technologique ! C’est la puissance des effets visuels mis en place par le créateur de contenu basé à Dubaï, Mostafa Eldiasty, qui a transformé l’avion en créature de Noël.

“Capitaine Claus, demandant l’autorisation de décoller. Joyeux Noël d’Emirates », a lu la légende de la compagnie aérienne du Golfe qui a publié la vidéo sur Instagram. Les internautes ont inondé la section des commentaires de réactions passionnantes aux vacances exceptionnelles des compagnies aériennes.

“Seulement Emirates ! Ils le font toujours en grand », a commenté un utilisateur tandis qu’un autre a répondu : « Une idée et une mise en œuvre époustouflantes ». Un autre utilisateur charmant a commencé, “woooowwww à partir de maintenant ma vidéo de Noël préférée !!!!!!!!”

En attendant, ce n’est pas la première fois qu’Eldiasty collabore avec Emirates. Plus tôt, le créateur de la vidéo a publié un autre chef-d’œuvre qui montrait un avion Emirates battant des ailes et imitant un oiseau avant d’atterrir. Le clip a même été partagé par le prince héritier de Dubaï, Sheikh Hamdan bin Mohammed. Eldiasty a révélé que les compagnies aériennes l’avaient embauché pour quelque chose d’attrayant et a déclaré: “J’ai fait le travail sur la vidéo moi-même et ça s’est très bien passé.”

