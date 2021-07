L’AirBubble de la capitale polonaise offre un répit à la pollution et une chance de respirer facilement

Dans un nouveau terrain de jeu du centre de Varsovie, les algues se régalent de polluants et de dioxyde de carbone pour fournir une bulle d’oxygène propre dans une ville classée comme l’une des capitales les plus polluées de l’UE. « Il y a une valeur inexploitée à apporter la bio-intelligence des systèmes naturels dans les villes », a déclaré Marco Poletto, co-fondateur de l’agence de design urbain ecoLogicStudio à l’origine du projet. Il suggère de « transformer les bâtiments en machines vivantes qui produisent de l’énergie, stockent du CO2 et purifier l’air », selon un communiqué.

La capitale polonaise a été sélectionnée pour l’édition inaugurale de l’AirBubble car la ville a particulièrement besoin d’air pur.

Selon les données publiées par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) le mois dernier, Varsovie se classe 269e pour la qualité de l’air sur une liste de 323 villes européennes. La liste a été établie sur la base du niveau moyen au cours des deux dernières années de particules fines (PM2,5), le polluant de l’air ayant le plus grand impact sur la santé.

L’AEE attribue à la pollution de l’air – causée en grande partie par la combustion du charbon – environ 50 000 décès prématurés par an dans un pays de 38 millions d’habitants.

La bulle est équipée de dizaines de cylindres de verre contenant des algues immergées dans l’eau qui se régalent de l’air pompé par le bas.

Les organismes verts consomment des molécules polluantes et du dioxyde de carbone avant de libérer de l’oxygène propre par le haut des bioréacteurs.

La petite aire de jeux circulaire est située à côté du centre scientifique Copernicus au bord de la rivière, qui y poste un employé pour répondre à toutes les questions et s’assurer que personne ne se blesse.

Lors d’un récent après-midi chaud, des enfants de différents âges ont fait le tour de la bulle : criant, riant, ils ont sauté sur des bulles de caoutchouc et se sont balancés à partir de corde.

« C’est amusant », a crié Ania, huit ans, en sautant.

Sa mère, Malgorzata Wrona, a également applaudi le concept écologique.

« C’est vraiment cool. Surtout dans une grande ville non ? Parce que vous savez : la pollution et le smog et tout », a déclaré à l’AFP ce professeur d’anglais de 42 ans.

« Cela donne au moins aux enfants une chance de respirer un peu d’air frais. »

Elle a déclaré que là où ils vivent, dans la ville occidentale de Wroclaw, de nombreuses personnes chauffent encore leurs maisons au charbon, la qualité de l’air est donc « terrible ».

