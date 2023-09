L’air pollué est plus nocif que le tabac, selon une étude

Respirer de l’air pollué est si nocif qu’il peut en fait avoir un impact plus important sur la durée de vie des humains que fumer, selon des données récemment publiées.

Le dernier rapport de l’Indice de qualité de vie de l’air (AQLI), publié le 29 août, analyse comment les particules fines (PM2,5) persistantes dans l’air, comme la fumée et la poussière, ont un impact profond sur l’espérance de vie et la santé humaine lorsqu’elles sont présentes. il y a une exposition constante.

Le rapport, qui utilise des données de 2021, indique que la pollution par les particules peut réduire l’espérance de vie moyenne mondiale de 2,3 ans.

C’est légèrement plus élevé que le tabagisme, qui réduit l’espérance de vie mondiale de 2,2 ans.

À titre de comparaison, la malnutrition infantile et maternelle réduit l’espérance de vie de 1,6 an et la consommation d’alcool de 7,2 mois, un chiffre similaire à celui d’une eau insalubre, d’un assainissement et d’un lavage des mains insalubres. Le VIH et le SIDA est de 3,6 mois ; et des carences nutritionnelles pendant seulement 1,2 mois, selon le rapport.

Le rapport fait référence à cet air pollué sous le nom de PM2,5, car la taille de la matière est de deux microns et demi ou moins.

« Il s’agit d’une taille suffisamment petite pour non seulement traverser les défenses de votre corps et pénétrer dans vos poumons, mais même dans votre système circulatoire », a déclaré Christa Hasenkopf, co-auteur du rapport et directrice des programmes sur la qualité de l’air à l’Energy Policy Institute. à l’Université de Chicago.

Respirer des particules pendant de longues périodes peut provoquer des maladies pulmonaires, des problèmes respiratoires, mais également affecter le système cardiovasculaire et entraîner des accidents vasculaires cérébraux ou des crises cardiaques, a déclaré Hasenkopf à CTVNews.ca mercredi.

Même si la pollution de l’air affecte tout le monde, elle touche davantage les groupes sensibles, notamment les personnes âgées, les enfants ou les femmes enceintes, a-t-elle déclaré.

Au-delà de la démographie, Hasenkopf a également mentionné que les impacts sur la santé de la pollution atmosphérique ne sont pas répartis uniformément à travers le monde, et que l’aide financière reçue par chaque continent n’est pas non plus le cas.

QUALITÉ DE L’AIR : LES PIRES ET LES MEILLEURS ENDROITS AU CANADA

Il est important de noter que les données du rapport sont basées sur les informations de 2021. À l’époque, l’air du Canada était généralement assez pur.

« C’est en moyenne plus propre qu’aux États-Unis », a-t-elle déclaré.

Hasenkopf a expliqué que l’espérance de vie moyenne des Canadiens pourrait atteindre 3,5 mois si les niveaux de pollution atmosphérique étaient ramenés aux lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé sur les PM2,5.

Les directives de l’OMS stipulent que les concentrations moyennes annuelles de PM2,5 ne doivent pas dépasser 5 microgrammes par mètre carré, tandis que les expositions moyennes sur 24 heures ne doivent pas dépasser 15 microgrammes par mètre carré plus de trois à quatre jours par an.

Cependant, cette année, en raison d’une saison d’incendies de forêt sans précédent, la qualité de l’air au Canada ne sera probablement pas aussi bonne que dans le dernier rapport, en particulier dans certaines régions de la Colombie-Britannique.

« Si les incendies de forêt persistent d’année en année, cela peut facilement faire augmenter cette moyenne annuelle », a-t-elle déclaré.

Hasenkopf a déclaré qu’il était important de garder un œil sur les années à venir pour voir si les incendies de forêt extrêmes deviendraient monnaie courante dans le pays, car ils auront un impact négatif sur l’espérance de vie.

QUALITÉ DE L’AIR : LES PIRES ET LES MEILLEURS ENDROITS AU MONDE

Selon le rapport, la pollution de l’air affecte bien plus l’Asie et l’Afrique que les autres continents.

Les endroits où la qualité de l’air est la plus mauvaise au monde sont l’Inde, la Chine, le Pakistan, le Bangladesh, le Nigeria et l’Indonésie, indique le rapport.

Ces pays représentent ensemble les trois quarts, soit 75 pour cent, du fardeau mondial de la pollution atmosphérique en raison de leurs niveaux de pollution élevés et de leur grande population, indique le rapport.

« Les habitants de ces pays perdent en moyenne environ cinq années de vie », a déclaré le co-auteur Hasenkopf.

Des personnes portant des masques marchent dans une rue pendant une journée avec une mauvaise qualité de l’air à Pékin, le vendredi 10 mars 2023. (Mark Schiefelbein/AP Photo)Au Bangladesh, pays où les niveaux de pollution sont les plus élevés en 2021, un citoyen risque de perdre en moyenne 6,8 années de vie.

Pendant ce temps, aux États-Unis, le citoyen moyen ne perd que 3,6 mois.

En Amérique latine, soixante des régions les plus polluées se trouvent au Guatemala, en Bolivie et au Pérou. Les habitants de ces régions respirent un air similaire à celui d’autres points chauds majeurs de pollution tels que Pune, en Inde et Harbin, en Chine.

Au contraire, les endroits où la qualité de l’air est la meilleure sont de nombreuses îles du Pacifique, la Scandinavie, l’Islande et le Canada – en dehors des zones touchées par les incendies de forêt.

POURQUOI CERTAINS PAYS AFFECTENT-IL PLUS QUE D’AUTRES ?

Hasenkopf a déclaré que certains facteurs affectant de manière disproportionnée l’Asie du Sud comprennent l’industrialisation, le brûlage agricole, les lacunes en matière d’infrastructures et le manque de politiques visant à réduire les niveaux de pollution.

Un autre défi est le manque de statistiques de l’état civil.

Jusqu’à présent, 60 études épidémiologiques sur la pollution ont été réalisées en Europe, aux États-Unis ou au Canada ; mais en Asie, seules huit études ont été réalisées en dehors de la Chine.

Habituellement, ces statistiques constituent un élément de base pour créer des politiques et inciter à l’engagement communautaire, a expliqué Hasenkopf.

Le rapport indique que seuls 35,6 pour cent des pays asiatiques et 4,9 pour cent des pays d’Afrique ont fixé une norme nationale de qualité de l’air. Comparé à 83,4 pour cent des pays d’Europe et d’Amérique du Nord.

Les pays sont également sous-financés.

Le Clean Air Fund, une organisation à but non lucratif basée au Royaume-Uni, estime que 63,8 millions de dollars américains ont été déployés dans le monde en 2021 par des fondations philanthropiques pour lutter contre la pollution de l’air extérieur. Pourtant, tout le monde n’a pas reçu le même montant.

L’ensemble du continent africain reçoit moins de 300 000 dollars. Tandis que l’Asie a reçu 1,4 million de dollars. L’Europe, les États-Unis et le Canada ont reçu 34 millions de dollars américains, malgré un air plus pur.

« Je pense que cela indique que la pollution de l’air est un problème qui passe vraiment inaperçu », a déclaré Hasenkopf.

RÉDUIRE AVEC SUCCÈS LA POLLUTION DE L’AIR

Même si certains pays d’Asie du Sud ont augmenté la pollution atmosphérique de 50 pour cent au cours des deux dernières décennies, il est possible de réduire les niveaux de pollution.

La Chine, par exemple, est une « immense réussite », a déclaré Hasenkopf.

Le pays a déclaré la guerre à la pollution atmosphérique en 2014 et a depuis réduit les niveaux de particules d’environ 42 % en mettant en œuvre des politiques publiques strictes, a-t-elle déclaré.

« C’est tout à fait exceptionnel en si peu de temps », a-t-elle déclaré.

Certaines de ces politiques comprenaient la restriction du nombre de voitures sur les routes, la réduction de la capacité de production de fer et d’acier, et l’interdiction de nouvelles centrales à charbon. De plus, les foyers du nord ont remplacé leurs chaudières au charbon par des radiateurs à gaz ou électriques.