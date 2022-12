L’air glacial persiste, mais le soleil est attendu pour le jour de Noël – Shaw Local

Le froid glacial qui a traversé une large bande du pays jeudi “sortra très lentement” du nord de l’Illinois au cours des prochains jours, a déclaré un météorologue du National Weather Service à Chicago.

En fait, le métrologue Kevin Doom a déclaré que si les maximums diurnes atteignaient ici 50 degrés d’ici la fin de la semaine comme prévu, “l’air sera plus chaud de 90 degrés qu’hier matin”.

En milieu de matinée samedi, les températures réelles de l’air dans la région oscillaient entre 5 et 10 degrés, a déclaré Doom, avec des refroidissements éoliens de -10 à -20. Le froid était équilibré par un soleil abondant.

Ce soleil devrait rester jusqu’au jour de Noël dimanche avec des sommets chez les adolescents et des refroidissements éoliens “autour de zéro degré au mieux”, a-t-il déclaré.

« Le dimanche, l’histoire fait froid dans le dos. Sinon, il fera plutôt beau temps », avec le vent qui tombe et beaucoup de soleil, a déclaré Doom.

Un autre 1/2 à 1 pouce de neige pourrait arriver tard dimanche soir jusqu’à tôt lundi matin, en plus des 1 à 3 pouces que la plupart de la région a vus jeudi, a déclaré Doom. “Nous ne prévoyons pas de neige pour les voyages de Noël” pendant la journée, a-t-il déclaré.

Puis d’ici mercredi, les sommets devraient grimper dans les années 40 avec 50 degrés prévus vendredi.

Certains modèles de prévision prévoient de la pluie avec des températures plus élevées plus tard dans la semaine, a déclaré Doom. La pluie avec ces températures plus élevées fondra probablement sur la neige, mais le service météorologique ne s’attend à aucune inondation due à une fonte rapide, a-t-il déclaré.

Même si la région n’a pas reçu beaucoup de neige jeudi, « le gros problème était la poudrerie. Les routes étaient en désordre après la fin de la neige », a déclaré Doom.

Samedi, ces rafales étaient d’environ 25 à 30 mph, certaines régions connaissant des vents de 40 mph, a-t-il déclaré.

La chose la plus importante à mesure que le temps se réchauffe et que les vents s’atténuent est que les produits chimiques de dégivrage devraient commencer à fonctionner et éliminer la neige et la glace compactées laissées par la tempête hivernale, a déclaré Doom.