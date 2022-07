L’Air Force interdit de démarrer sans vaccin – News 24

Une ordonnance d’un tribunal américain interdit à l’ensemble de la branche d’appliquer le mandat de vaccin de Biden

Un juge fédéral de l’Ohio a certifié jeudi un recours collectif national contre l’US Air Force et a émis une ordonnance d’interdiction interdisant à la branche militaire d’appliquer un mandat de vaccin Covid-19 aux aviateurs demandant une exemption religieuse.

Le juge Matthew McFarland a ordonné à l’ensemble de l’armée de l’air de cesser la vaccination obligatoire de tous les membres en service actif et de réserve s’y opposant pour des motifs religieux. L’ordonnance est temporaire et expire dans 14 jours, période pendant laquelle le secrétaire de l’armée de l’air du président Joe Biden, Frank Kendall III, est tenu de plaider la cause du mandat.

L’affaire a été portée par quelques dizaines d’aviateurs stationnés à la base aérienne de Wright-Patterson à Dayton, dans l’Ohio, mais la décision de McFarland a un impact sur plus de 9 000 militaires à l’échelle nationale et internationale qui ont demandé des exemptions religieuses du jab. Selon des documents judiciaires, l’armée de l’air n’avait approuvé que 86 de ces demandes début juin.















Si l’affaire est portée devant des juridictions supérieures, son issue est incertaine. En avril dernier, la Cour suprême des États-Unis s’est prononcée contre un officier de l’armée de l’air qui avait refusé de se faire vacciner pour des motifs religieux. Le tribunal n’a donné aucune explication pour sa décision, mais les juges conservateurs Clarence Thomas, Samuel Alito et Neil Gorsuch ont exprimé leur dissidence.

Les membres actifs de l’armée de l’air devaient être vaccinés d’ici novembre 2021, les réservistes et les membres de la garde nationale aérienne ayant jusqu’en janvier de cette année pour se faire vacciner. La politique de vaccination obligatoire de l’armée a été imposée par le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et approuvée par Biden en août dernier.

Dans l’ensemble de l’armée américaine, il reste quelque 268 858 soldats et 50 710 employés civils “partiellement vacciné” selon les chiffres du Pentagone. Ce nombre compte ceux qui ne sont pas à jour de leurs injections et n’inclut pas ceux qui n’ont pas reçu une seule dose.

L’armée américaine a déclaré la semaine dernière que les troupes non vaccinées ne seraient plus payées et pourraient être séparées de l’armée. La date limite pour que les réservistes de l’armée et les gardes nationaux à temps partiel reçoivent le vaccin a également été dépassée la semaine dernière, laissant plus de 60 000 de ces employés à temps partiel à risque de sanction.

Quelque 6 400 militaires ont déjà été expulsés pour avoir refusé de se faire tirer dessus, la majorité étant des Marines, selon les statistiques citées par Breitbart.