L’air arctique soufflera sur une grande partie des États-Unis juste avant Noël

Les prévisionnistes mettent en garde contre des voyages de vacances perfides et un froid menaçant la vie d’une grande partie du pays alors qu’une masse d’air arctique souffle sur le sud des États-Unis déjà glacial.

“Nous envisageons des températures bien inférieures à la normale, potentiellement des températures record avant les vacances de Noël”, a déclaré Zack Taylor, météorologue au National Weather Service.

La “masse d’air arctique rare et dangereuse apportera probablement des conditions de gel extrêmes et prolongées pour le sud du Mississippi et le sud-est de la Louisiane”, a déclaré dimanche le National Weather Service dans un bulletin météorologique spécial.

D’ici jeudi soir, les températures chuteront jusqu’à 13 degrés (moins 10,6 degrés Celsius) à Jackson, Mississippi ; et environ 5 degrés (moins 15 degrés Celsius) à Nashville, Tennessee, prédit le National Weather Service.

L’air arctique entrant arrive alors qu’un système de tempête antérieur dans le nord-est des États-Unis se calme progressivement après avoir enseveli des parties de la région sous deux pieds (61 centimètres) de neige. Plus de 80 000 clients en Nouvelle-Angleterre étaient toujours sans électricité dimanche matin, selon poweroutage.us, qui suit les pannes à travers le pays.

Pour une grande partie des États-Unis, le temps hivernal empirera avant de s’améliorer. La semaine à venir apportera le potentiel d’une “tempête hivernale importante” dans les deux tiers est des États-Unis au cours de la seconde moitié de la semaine, juste avant Noël, selon les dernières prévisions du Centre fédéral de prévision météorologique de College Park. , Maryland.

«La principale histoire météorologique qui fera la une des journaux la semaine prochaine sera l’étendue massive de températures glaciales des Rocheuses du Nord / Plaines du Nord au Midwest jusqu’au milieu de la semaine, puis atteignant la côte du Golfe et une grande partie de l’est des États-Unis par Vendredi et dans le week-end », a averti le Centre de prévision météorologique.

“Un front arctique extrêmement fort inaugurera l’air le plus froid de la saison avec une marge considérable avec l’attente de lectures généralisées sous zéro pour les dépressions nocturnes des Rocheuses du Nord aux plaines du centre / nord et du Haut-Midwest, atteignant aussi loin au sud que le nord Oklahoma et le sud du Missouri.

À Atlanta, où la basse température devrait descendre en dessous de zéro tôt lundi matin, les prévisionnistes avertissent d’un air encore plus froid d’ici la fin de la semaine, selon le bureau du National Weather Service à Peachtree City, en Géorgie. Le minimum vendredi soir à Atlanta sera d’environ 13 degrés (moins 10,6 Celsius) avec la température élevée samedi toujours sous le point de congélation à environ 29 degrés (moins 1,7 Celsius), selon les prévisions du service météorologique.

La Floride n’aura pas de Noël blanc, mais les prévisionnistes s’attendent à ce que ce week-end soit inhabituellement froid dans tout l’État.

Les villes du nord de la Floride telles que Jacksonville, Tallahassee et Pensacola ont prédit des creux dans les années 20 (moins 3 degrés Celsius) la veille de Noël, avec des sommets d’environ 40 (4 degrés Celsius). Orlando et Tampa ne devraient pas dépasser les 50 (10 Celsius) la veille de Noël et même Miami ne devrait pas sortir des 50 (15 Celsius).

Dans le nord-est, les entreprises de services publics ont fait venir des travailleurs supplémentaires d’autres États, mais ont été gênées par des routes glissantes et des conditions dangereuses.

“Il s’agissait d’une neige lourde et humide, ce qui a eu des impacts à la fois sur les déplacements et sur les infrastructures dans cette région”, a déclaré Frank Pereira, météorologue au National Weather Service.

Les responsables du Vermont ont averti samedi que certains clients pourraient ne pas retrouver leur électricité avant deux à trois jours. L’État cherchait des emplacements pour des centres de réchauffement potentiels dans les zones les plus durement touchées au cas où ils seraient nécessaires, ont déclaré des responsables de l’État.

La police de toute la Nouvelle-Angleterre a répondu à des centaines d’accidents ou de véhicules qui ont glissé hors de la route pendant la tempête du week-end. La police de l’État du Maine a déclaré samedi soir qu’elle avait répondu à plus de 180 accidents depuis vendredi soir. Il n’y a eu que des blessés légers, a indiqué la police nationale.

