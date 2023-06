L’air à Dixon, en Oregon, est jugé malsain alors que la fumée des feux de forêt dérive dans la vallée de Sauk – Shaw Local

Avec des vents soufflant du nord, la fumée des incendies de forêt canadiens en cours recouvre la vallée de Sauk et le reste de l’Illinois, a déclaré jeudi le National Weather Service de Chicago.

Selon le service météorologique et Air Now, la fumée des incendies qui brûlent actuellement en Ontario, la province située au nord du Michigan, du Wisconsin et de l’Illinois, devrait provoquer un mélange de conditions de qualité de l’air, de modérées à malsaines pour les groupes sensibles, et jusqu’à samedi. au moins.

À 14 heures jeudi, l’indice de la qualité de l’air a montré que les polluants dans l’Oregon et Dixon étaient à des niveaux malsains, ce qui signifie qu’ils pourraient causer des problèmes non seulement aux personnes souffrant de maladies respiratoires, de maladies cardiaques ou pulmonaires, ainsi qu’aux enfants, aux adolescents et aux personnes âgées. mais aussi pour certains membres du grand public.

Il est conseillé aux personnes sensibles aux problèmes de qualité de l’air ou qui ressentent les effets de la fumée de rester à l’intérieur, de participer à des activités moins intenses ou de réduire la durée de leur activité à l’extérieur.

La qualité de l’air à Sterling et à Rock Falls a été mieux notée, seules les personnes inhabituellement sensibles aux polluants étant à risque.

Aller à AirNow.gov pour obtenir des mises à jour de l’état.