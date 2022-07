L’AIO signe un protocole d’accord avec le gouvernement du Gujarat et l’association olympique d’État pour les 36e Jeux nationaux

L’Association olympique indienne (IOA) a signé un protocole d’accord avec le gouvernement de l’État du Gujarat et l’Association olympique du Gujarat (GOA) pour la conduite conjointe des 36e Jeux nationaux, Gujarat 2022, le vendredi 22 juillet 2022. Un logo représentant deux des symboles durables et fiers de l’État, la statue de l’unité de Sardar Vallabhbhai Patel et le lion asiatique Gir, a également été lancé à l’occasion.

Parmi les dignitaires présents aux côtés de M. Anil Khanna, président par intérim de l’IOA et de M. Rajeev Mehta, secrétaire général de l’IOA, figuraient Shri. Bhupendrabhai Patel, Hon. Ministre en chef, Gujarat, Shri. Harsh Sanghvi, ministre des Sports, de la Jeunesse et des Activités culturelles, Govt. du Gujarat et M. Devendrasingh Solanki, président, GOA.

Commentant le développement, M. Mehta a déclaré : « En tant qu’organe suprême du mouvement olympique en Inde, il était impératif pour nous d’apporter tout le soutien possible au gouvernement du Gujarat et à l’Association olympique. Ils ont fait preuve d’un courage et d’une détermination immenses pour organiser des Jeux de cette envergure avec un délai de trois mois, ce qui est sans précédent dans l’histoire des événements multisports. Cependant, compte tenu de leur enthousiasme et de leur efficacité, de notre expertise et de notre bonne coordination et d’un sentiment de camaraderie qui règne entre tous les principaux intervenants, nous sommes convaincus que les meilleurs Jeux nationaux de tous les temps, conformément à la vision de notre Hon. Premier ministre Shri. Narendra Modi, sera livré.

Les 36e Jeux nationaux, Gujarat 2022 sont prévus du 27 septembre au 10 octobre dans six villes du Gujarat avec la participation des 28 États et huit territoires de l’Union. Il y aura un total de 36 sports sur la liste.

