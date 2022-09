L’AIO forme un comité de coordination de 9 membres pour les Jeux nationaux

L’Association olympique indienne a formé vendredi un comité de coordination de neuf membres pour le bon déroulement des 36e Jeux nationaux qui seront accueillis par le Gujarat plus tard cette année.

Outre le secrétaire de l’IOA Rajeev Mehta, le comité comprend également le secrétaire de l’Autorité des sports de l’Inde Rohit Bharadwaj, le lutteur médaillé olympique de Londres Yogeshwar Dutt, les vice-présidents de l’IOA Virendra Nanavati et Sudhanshu Mittal, les co-secrétaires de l’IOA Onkar Singh, Rakesh Gupta et Namdev Sirgaonkar.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Le comité aura également un représentant du gouvernement du Gujarat.

“Le mandat du comité de coordination comprendra la coordination de différents aspects des Jeux pour les parties prenantes, y compris l’hébergement, l’accréditation – l’association olympique d’État / UT et les responsables de la SSCB”, a déclaré le président par intérim de l’IOA, Anil Khanna, dans un communiqué.

« Voyage, transport, arrivée et départ, nourriture et rafraîchissements, etc. Le GCTC a supervisé la conduite technique des Jeux en liaison avec les fédérations sportives nationales. Le travail combiné des deux comités est nécessaire pour une bonne coordination.

Les Jeux nationaux, très retardés, se tiendront au Gujarat du 27 septembre au 10 octobre.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici