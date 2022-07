L’AIO et le ministère des Sports prennent rapidement note des allégations de Lovlina Borgohain

Le ministère des Sports et l’Association olympique indienne (IOA) n’ont pas tardé à prendre note des allégations de la boxeuse médaillée de bronze des Jeux olympiques de Tokyo, Lovlina Borgohain, contre les autorités pour avoir fait dérailler ses préparatifs pour les Jeux du Commonwealth.

Répondant au tweet de Lovlina, l’IOA a déclaré dans un communiqué qu’elle avait pris connaissance de l’inquiétude soulevée par la boxeuse de l’équipe indienne Lovlina sur les réseaux sociaux concernant l’accréditation de son entraîneur Sandhya Gurung aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022.

“La question de l’accréditation de Mme Gurung était une demande tardive reçue à la suite de la réunion d’inscription des délégations du comité d’organisation des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 avec les délégations nationales. Cependant, étant donné que l’AIO place la commodité des athlètes indiens au plus haut niveau, une demande spéciale a été faite au comité d’organisation des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 sur une base prioritaire pour fournir à Mme Gurung l’accréditation requise », a déclaré l’AIO dans Une libération.

Auparavant, le ministère des Sports avait demandé à l’IOA d’organiser l’accréditation de l’entraîneur de Lovlina, Sandhya Gurung.

“Nous avons exhorté l’Association olympique indienne à organiser immédiatement l’accréditation de l’entraîneur de Lovlina Borgohain”, indique le tweet.

L’équipe indienne de boxe est arrivée dimanche soir au Games Village de Birmingham, après un camp d’entraînement de 15 jours en Irlande.

Cependant, l’entraîneur personnel de Lovlina, Sandhya Gurung, n’a pas été autorisé à entrer après avoir omis de produire une accréditation. Lovlina est ensuite allée sur Twitter et a partagé son sort dans un long message.

La Fédération indienne de boxe (BFI) a également publié une déclaration lundi, affirmant que la fédération tentait de lui apporter toutes sortes de soutien.

Le BFI a déclaré que la fédération travaillait en étroite collaboration avec l’Association olympique indienne (IOA) afin que Sandhya Gurung, entraîneur de Lovlina Borgohain, puisse faire partie de l’équipe de Birmingham.

“Seul 33% du contingent de joueurs est autorisé en tant que” personnel de soutien “qui, dans le cas de BFI, pour les 12 boxeurs (8 hommes et 4 femmes) représente 4 membres du personnel de soutien (y compris les entraîneurs) qui devaient voyager avec l’équipe à Birmingham “, a déclaré BFI dans un communiqué.

“La Fédération indienne de boxe a assuré que Sandhya Gurung était au camp d’entraînement en Irlande. BFI travaille en étroite collaboration avec IOA afin que Sandhya Gurung puisse faire partie de l’équipe de Birmingham. Entre-temps, le transport et l’hébergement des délégués à l’hôtel de l’ETO lui ont déjà été fournis. »

«Les exigences de la boxe en ce qui concerne les entraîneurs et le personnel de soutien sont un peu différentes car il y a plusieurs combats, qui peuvent se succéder. L’IOA a compris le point de vue de BFI et a donc étendu son aide avec le maximum de personnel de soutien supplémentaire possible. Avec l’aide d’IOA, le nombre de personnel de soutien est passé de 4 à 8 pour l’ensemble du contingent de 12 boxeurs », a déclaré BFI.

