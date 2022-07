L’AIO annonce un contingent de 322 hommes pour les Jeux du Commonwealth de Birmingham

L’Association olympique indienne a annoncé samedi un contingent de 322 personnes, dont 215 athlètes et 107 officiels et personnel de soutien pour les prochains Jeux du Commonwealth de Birmingham. Les Jeux devraient se tenir dans la ville britannique du 28 juillet au 8 août, et le contingent indien cherchera à améliorer ses performances du CWG Gold Coast 2018, où il a terminé troisième derrière les puissances traditionnelles de l’Australie et de l’Angleterre.

Partageant ses réflexions, le secrétaire général de l’IOA, Rajeev Mehta, a déclaré: “Nous envoyons l’une de nos équipes les plus fortes de tous les temps au CWG et même avec un sport de force pour nous comme le tir qui n’est pas là, nous sommes convaincus d’améliorer nos performances par rapport à la dernière édition. « Ne vous y trompez pas, la compétition sera de classe mondiale et féroce, mais nos athlètes se sont bien préparés et sont en forme et impatients de partir. Nous leur souhaitons tout le meilleur. Les athlètes et officiels indiens en partance pour les Jeux séjourneront dans cinq “villages” différents, l’équipe féminine de cricket étant installée dans une installation séparée du centre-ville de Birmingham.

Dans un communiqué de presse publié par l’AIO, le plus haut responsable de l’organisme sportif suprême a remercié le gouvernement pour son soutien aux athlètes et aux fédérations. Mehta a déclaré: «Il faut dire que le gouvernement indien dirigé par l’hon. Le premier ministre a fourni un soutien sans précédent aux sports olympiques ces dernières années et notre meilleure performance aux Jeux olympiques en est la preuve. “Nous restons toujours reconnaissants pour la même chose et sommes sûrs que nos athlètes veilleront à ce que de riches récompenses soient récoltées pour les efforts inlassables qu’ils ont déployés, en particulier le ministère des Sports de l’Union et l’Autorité des sports de l’Inde.” Certains noms importants de l’équipe incluent les médaillés olympiques Neeraj Chopra, PV Sindhu, Mirabai Chanu, Lovlina Borgohain, Bajrang Punia et Ravi Kumar Dahiya. Les champions en titre du CWG Manika Batra, Vinesh Phogat ainsi que les médaillés d’or des Jeux asiatiques 2018 Tajinderpal Singh Toor, Hima Das et Amit Panghal font également partie du contingent. Rajesh Bhandari, vice-président de la Boxing Federation of India (BFI), est le chef de mission de l’équipe.

Team India concourra dans 15 disciplines sportives ainsi que quatre disciplines dans la catégorie parasports. Certaines des disciplines où l’Inde cherche à bien performer comprennent des sports traditionnellement forts comme la boxe, le badminton, le hockey, l’haltérophilie, le cricket féminin (qui fait ses débuts au CWG) et la lutte. Les équipes indiennes d’athlétisme, de cyclisme, de natation et de tennis de table sont également solides et prêtes à relever le défi.

Divers membres de l’équipe ont déjà atteint Birmingham au cours des derniers jours, en fonction de leurs régimes d’entraînement établis par leurs entraîneurs respectifs. Certains membres participent à divers tournois mondiaux et atteindraient le site directement tandis que le reste du contingent partira de New Delhi. Le village CWG ouvrira officiellement ses portes aux contingents le 23 juillet.

