L’AIO annonce la création d’un collège électoral paritaire ; PV Sindhu et Sakshi Malik parmi les 77 électeurs pour les sondages

Une foule de sportifs actuels et anciens, dont les médaillés olympiques PV Sindhu, Gagan Narang et Sakshi Malik, seront parmi les 77 électeurs pour les élections de l’Association olympique indienne (IOA) le 10 décembre.

Les médaillés olympiques Yogeshwar Dutt et MM Somaya voteront également dans les sondages.

Sur les 77 membres, 39 sont des femmes et 38 sont des hommes.

Coupe du Monde de la FIFA 2022 – Couverture complète | Tableau des points | Horaire | Résultats | botte dorée

Alors que Yogeshwar et Somaya ont été choisis par la nouvelle commission des athlètes samedi dans le cadre de huit sportifs de mérite exceptionnel (SOM), Sakshi a été nommé par la Wrestling Federation of India (WFI). Sindhu et Narang ont été nommés par la commission des athlètes.

Dans le collège électoral de 77 membres notifié par le directeur du scrutin Umesh Sinha lundi, il y avait 66 membres de 33 fédérations sportives nationales qui ont nommé un homme et une femme chacun, huit SOM (quatre hommes et quatre femmes), deux de la Commission des athlètes (un homme et une femme) et membre du Comité international olympique en Inde, Nita Ambani.

L’AIO, en proie à la controverse, a franchi une étape importante, car davantage de femmes membres voteront pour ses élections, qui se tiendront en vertu de la nouvelle constitution préparée par l’ancien juge du tribunal suprême L Nageswara Rao, nommé par le SC. L’AIO a adopté la nouvelle constitution le 10 novembre après avoir obtenu l’approbation du CIO.

Dans un autre développement, près de 25% des membres du collège électoral de 77 membres sont soit des joueurs actuels, soit d’anciens joueurs.

En vertu de la nouvelle constitution, l’Assemblée générale de l’AIO aura un nombre égal d’hommes et de femmes avec droit de vote.

Outre les deux membres de la commission des athlètes et les huit SOM, d’autres FSN ont également nommé d’anciens sportifs dans le collège électoral. La Fédération indienne de luge est représentée par le sextuple olympien d’hiver Shiva Keshavan et Jahnavi Rawat, également athlète.

Keshavan est également membre de la commission des athlètes de l’AIO. La commission des athlètes de 10 membres a été élue le 14 novembre.

« Je ne vois aucun problème ici (étant membre de l’IOA AC et membre du collège électoral). Autant que je sache, il n’y a aucun conflit d’intérêt de ma part. Ce n’est pas que je me présente pour un poste, j’ai juste un droit de vote”, a déclaré Keshavan à PTI.

« De plus, il ne s’agit pas pour moi d’avoir un double vote. S’il y avait eu un problème (de conflit d’intérêts), le directeur du scrutin aurait rejeté mon nom du collège électoral.” La Fédération indienne de football (AIFF) a envoyé son président et ancien gardien de but Kalyan Chaubey et l’ancienne joueuse de l’équipe nationale féminine Thongam Tababi Devi comme ses membres dans le collège électoral.

Acteur et ancien joueur de rugby – ainsi que président de la fédération nationale – Rahul Bose est l’un des deux nominés de la fédération nationale du sport, tandis que le sprinter olympien et président de la Fédération indienne d’athlétisme (AFI) Adille Sumariwalla représente son organisation.

Le secrétaire général sortant Rajeev Mehta représente l’Association indienne d’escrime.

Plus de 15 FNS ont désigné leur président comme l’un des deux électeurs.

Ministre en chef de l’Assam Himanta Biswa Sarma (badminton), Arjun Munda (tir à l’arc), Ajay Singh (boxe), Brij Bhushan Sharan (lutte), Sahdev Yadav (haltérophilie), Bhupender Singh Bajwa (wushu), Anil Jain (tennis), Rajlaxmi Singh Deo (aviron), Vagish Pathak (netball), Prashant Kushwaha (kayak et canoë), Sudhir Mital (gymnastique), Parminder Singh Dhindsa (cyclisme), Ravi Bengani (bowling) et K Govindaraj (basketball) sont parmi les chefs des FNS en le collège électoral.

Dans le cas des fédérations nationales de tennis de table, de kabaddi et de judo, les nominations faites par les administrateurs nommés par le tribunal ont été acceptées. Les nominations n’ont pas été acceptées pour le billard et le snooker et la voile car ils étaient membres associés de l’AIO sans droit de vote.

Parmi les deux factions de la fédération de handball, la nomination envoyée par celle reconnue par le gouvernement — dont le président est Digvijay Chautala — a été retenue. Dans le cas du taekwondo, les nominations des deux factions ont été rejetées.

Les six autres SOM sont PT Usha (athlétisme), Suma Shirur (tir), Rohit Rajpal (tennis), Aparna Popat (badminton), Akhil Kumar (boxe) et Dola Banerjee (tir à l’arc).

En vertu de la nouvelle constitution, le collège électoral est composé uniquement des membres des FSN dont le sport est inscrit au programme des Jeux olympiques ou des Jeux asiatiques ou des Jeux du Commonwealth.

Les scrutins de l’AIO auront lieu pour élire un président, un premier vice-président, deux vice-présidents (un homme et une femme), un trésorier, deux co-secrétaires (un homme et une femme), six autres membres du Conseil exécutif, hors dont deux (un homme et une femme) seront issus des SOM élus.

A LIRE AUSSI | L’Argentine peut-elle écrire un épilogue digne de la carrière astronomique de Lionel Messi – La Pulga ?

Deux membres du Conseil Exécutif (un homme et une femme) seront les représentants de la Commission des Athlètes.

Les candidats aux différents postes pourront déposer leurs candidatures en personne du 25 au 27 novembre. La liste définitive des candidats sera affichée le 4 décembre. Les résultats seront proclamés le jour même des élections, soit le 10 décembre.

Lors des élections précédentes de l’AIO, chaque NSF nommait trois représentants avec une voix chacun. Les organismes olympiques d’État ont été privés de leur droit de vote en vertu de la nouvelle constitution.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici