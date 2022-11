L’AIO adopte le projet de constitution, mais plusieurs membres disent qu’ils l’ont fait parce que SC l’a rendu obligatoire

L’AIO a adopté jeudi son projet de constitution sous la supervision de la Cour suprême et du Comité international olympique (CIO), mais plusieurs membres ont déclaré avoir été contraints de le faire après que la cour suprême l’ait rendu obligatoire.

Au cours de la réunion spéciale de l’Assemblée générale de l’AIO ici, certains membres ont soulevé des objections à au moins une demi-douzaine d’amendements contenus dans le projet de constitution et ont déclaré que “les droits démocratiques de l’Assemblée générale ont été complètement supprimés”.

Face à la menace de suspension du CIO si les élections n’ont pas lieu d’ici décembre, couplée aux directives de la Cour suprême, l’AIO n’a eu d’autre alternative que d’apporter les changements à sa constitution.

Le projet de constitution a été préparé par le juge suprême à la retraite nommé par le SC, L Nageswara Rao, et le CIO l’a déjà approuvé. Le SC a approuvé la tenue des élections de l’IOA le 10 décembre. La cour suprême entendra l’affaire vendredi.

«Nous avons fait les amendements de la constitution conformément à la Cour suprême (ordonnance) avec des modifications mineures. Nous donnerons un avis au CS et le soumettrons aujourd’hui pour l’audience de demain. Nous soumettrons également la même chose au gouvernement », a déclaré le secrétaire général de l’AIO, Rajeev Mehta, qui est le principal point de contact avec le CIO.

Au départ, il y avait une confusion quant à savoir si l’Assemblée générale de l’AIO avait adopté le projet de constitution ou non, car certains membres ont déclaré que les amendements avaient été rejetés. Mais Mehta a clairement indiqué que l’AIO n’a pas le “droit” d’aller à l’encontre d’une directive impérative de la cour suprême du pays.

« Certaines objections ont été soulevées. Cela ne veut pas dire que la constitution n’a pas été adoptée. Il était obligatoire (d’adopter la constitution) conformément à l’ordonnance de la Cour suprême. Le projet de constitution a également été approuvé par le CIO. L’AIO n’a pas le droit de modifier la constitution.

“Maintenant, il appartient à la Cour suprême d’accepter ou non ces objections. Je soumets au CS que nous avons adopté le projet de constitution avec des modifications mineures. C’est tout ce que nous pouvons faire.

« Nous avons discuté des questions en public et nous avons pu voir une majorité de membres favorables à l’amendement de la constitution. Nous avons vérifié, et la majorité des membres des sports olympiques étaient en faveur des amendements, c’est important. »

Des objections ont été soulevées concernant la suppression du droit de vote des associations olympiques d’État, le matraquage de tous les membres du conseil exécutif en tant que membres du bureau, la représentation égale des membres masculins et féminins des FSN, le mode de nomination du poste proposé non élu de PDG et nomination de huit sportifs de mérite exceptionnel (SOM) au sein du conseil exécutif avec plein droit de vote.

« L’Honorable Cour Suprême dans son ordonnance qualifie cet exercice (d’adoption du projet de constitution) de formel. Les droits démocratiques de l’Assemblée générale ont été complètement supprimés.

« Nous ne sommes pas en mesure de délibérer sur les amendements avec notre libre conscience. Les membres de l’AIO ont le plus grand respect envers la cour suprême de notre pays », lit-on dans une lettre de quatre pages diffusée par certains membres.

Un ancien fonctionnaire a affirmé que la circulaire avait été signée par environ 70 membres. L’Assemblée générale de jeudi a réuni 138 membres.

“Conformément aux instructions contenues dans l’ordonnance du 10.10.2022 de la Cour suprême honorable … et d’autres questions concernées, nous ratifions par la présente la constitution. Cependant, si un droit de vote libre et démocratique pouvait être exercé, alors il y avait plusieurs problèmes/objections avec la constitution de l’AIO telle qu’adoptée », a-t-il ajouté.

Le projet de constitution prévoit une représentation égale des membres masculins et féminins à l’Assemblée générale de l’AIO qui sera composée de deux représentants chacun – un homme et une femme – des fédérations nationales dont les sports sont inclus dans le programme des Jeux olympiques/asiatiques/du Commonwealth , membres du CIO en Inde, deux représentants de la commission des athlètes — un homme et une femme — et huit représentants — quatre hommes et quatre femmes — qui sont des sportifs de mérite exceptionnel (SOM). Chaque membre disposera d’une voix.

Mehta a déclaré qu’il avait conseillé aux associations d’État de former un corps d’elles-mêmes et que deux membres de celui-ci pourraient être inclus dans le conseil exécutif avec droit de vote à la place de deux SOM.

“Toutes ces objections (dans la lettre de quatre pages) seront soumises au SC demain telles quelles. Conformément à l’ordonnance du tribunal, les membres de l’AIO peuvent soumettre leurs objections au SC jusqu’au 7 décembre et il appartient au tribunal de prendre une décision à ce sujet », a-t-il déclaré.

Interrogé sur le grief des associations olympiques d’État car elles perdront leur droit de vote en vertu de la nouvelle constitution, Mehta a déclaré: «Nous devons comprendre que lorsque nous parlons des Jeux Olympiques, nous avons besoin de la majorité des membres (fédérations nationales) en sports inclus dans les Jeux olympiques (ou Jeux asiatiques et CWG).

“Les associations olympiques d’État ne font pas partie des Jeux olympiques ou du mouvement olympique.”

Il a également déclaré qu’il n’était pas nécessaire de convoquer un autre SGM pour adopter d’autres modifications à la constitution.

“Je publierai l’avis pour le début du processus d’élection de l’IOA demain”, a-t-il déclaré.

“Le banc de la division de la Haute Cour de Delhi a statué que les membres appartenant aux sports des Jeux olympiques, des Jeux asiatiques ou du CWG peuvent voter et que toute autre association olympique de la NSF ou de l’État ne peut pas voter.”

Mehta n’est pas satisfait de la disposition du secrétaire général devant subir une période de «refroidissement» après avoir servi deux mandats avant de se présenter pour un poste de membre du bureau.

« En vertu de cette disposition, un homme de 58 ans devra prendre sa retraite. Il ou elle a peut-être fait du bon travail mais ne peut pas devenir secrétaire général après avoir servi deux mandats alors que le président a droit à trois mandats continus. C’est une injustice.

« Que fera la personne pendant les quatre années de période de réflexion. Où ira-t-il. Ainsi, nous dirons à la Cour suprême que dans le cas d’un secrétaire général, il ou elle n’a pas besoin de respecter une période de réflexion après avoir servi deux mandats. Le trésorier et le secrétaire devraient être autorisés à servir trois mandats continus, tout comme le président.

Il a également critiqué les critères proposés d’un candidat PDG, qui remplacera le poste précédemment élu de secrétaire général.

“Quel est le besoin du candidat PDG d’avoir une expérience de travail dans une entreprise au chiffre d’affaires de 25 crore. Il devrait être ouvert à tous, y compris aux anciens officiels.

