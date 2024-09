Photo : Lainey Wilson espère collaborer avec Miley Cyrus : Source

Lainey Wilson aurait été ravie de rencontrer son idole, Miley Cyrus.

Il semblerait que Lainey Wilson ait débuté sa carrière dans l’industrie musicale en chantant Hannah-MontanaLa chanson titre de ‘s Le meilleur des deux mondes à diverses occasions en Louisiane.

Lainey a également rendu hommage à Miley lors d’une cérémonie à Anaheim, en Californie, lorsqu’elle s’est vu décerner le titre de plus jeune légende Disney de tous les temps, selon Vie et style.

Un initié a récemment partagé avec le média que se produire devant son idole de la chanson était un « moment de boucle complète » pour la sensation pop country,

La confidente a également mentionné : « Lainey a chanté Best of Both Worlds de Miley des centaines de fois lorsqu’elle débutait. »

« Mais jamais, même dans ses rêves les plus fous, elle n’aurait imaginé qu’elle la chanterait un jour devant Hannah Montana elle-même ! », ont-ils ajouté.

En plus de cela, la source a affirmé : « Encore mieux, elle a pu rencontrer et passer du temps avec Miley dans les coulisses après la cérémonie. »

« Miley et Lainey ont échangé leurs numéros », ont-ils également révélé et conclu, « Et maintenant Lainey a un nouveau rêve : enregistrer un duo avec Miley sur son prochain album ! »