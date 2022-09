Lainey Wilson en tête des nominations aux Prix CMA pour sa 1re année – Kelowna Capital News

Originaire de Louisiane, Lainey Wilson connaît une année exceptionnelle alors qu’elle est en tête des nominations aux Country Music Association Awards lors de sa première année en tant que nominée, remportant des hochements de tête dans six catégories, dont l’album de l’année, la chanteuse de l’année et la chanson de l’année.

Wilson n’est que la quatrième artiste de l’histoire des CMA à remporter six nominations au cours de sa première année, après Glen Campbell, Brad Paisley et Kacey Musgraves. Elle est également en lice pour le nouvel artiste de l’année, le clip vidéo et l’événement musical.

Les autres principaux nominés incluent Ashley McBryde, Carly Pearce, Chris Stapleton et le scénariste-producteur Shane McAnally, qui ont tous des nominations dans cinq catégories. Les CMA Awards, animés par Luke Bryan et Peyton Manning, seront diffusés le mercredi 9 novembre sur ABC.

L’album 2021 de Wilson “Sayin ‘What I’m Thinkin'” l’année dernière lui a valu des éloges de la critique, stimulée par le succès de son hit n ° 1 de la radio country “Things a Man Oughta Know”. Son prochain album, “Bell Bottom Country”, doit sortir en octobre.

L’artiste CMA en titre de l’année, Luke Combs, est de retour dans la catégorie supérieure, aux côtés de Miranda Lambert, Stapleton, Carrie Underwood et Morgan Wallen. Il s’agit de la première nomination de Wallen dans la catégorie.

“La musique a été le moteur de ma vie depuis que j’ai commencé à poursuivre ce rêve à 17 ans, et ce que j’ai appris depuis, c’est que les gens font en sorte que la musique signifie ce qu’elle fait. Rien de tout cela n’a d’importance sans les auteurs-compositeurs qui se dévouent à mes côtés, les coproducteurs qui aident à donner vie à nos mots et, plus important encore, les fans qui se retrouvent dans ces mots », a déclaré Lambert dans un communiqué.

McBryde et Pearce partagent quatre nominations pour leur duo à succès “Never Wanted To Be That Girl”, qu’ils ont co-écrit avec McAnally. McBryde et Pearce sont également en lice pour la chanteuse de l’année, aux côtés de Lambert, Underwood et Wilson.

Stapleton est nominé pour le single et la chanson de l’année pour “You Should Probably Leave”, qu’il a également coproduit avec Dave Cobb. Il est également nominé aux côtés de Taylor Swift, pour sa participation à son clip vidéo “I Bet You Think About Me (Taylor’s Version) (From The Vault)”. L’acteur Blake Lively a été nominé pour la réalisation du clip vidéo.

Lambert a prolongé sa course historique en tant qu’artiste féminine la plus nominée de l’histoire de CMA, avec maintenant 61 nominations. Elle est seulement derrière George Strait et Alan Jackson pour la plupart des nominations. Elle a remporté sa 16e nomination consécutive pour la chanteuse, également un record. Elle est également nominée pour l’album de l’année pour “Palomino”, qu’elle a coproduit.

Aux côtés de Lambert et Wilson dans la catégorie album de l’année, on retrouve Combs pour son disque “Growin’ Up”, Maren Morris pour “Humble Quest” et Old Dominion pour “Time, Tequila & Therapy”. Eric Church rejoint Combs, Stapleton, Wallen et Cody Johnson dans la catégorie chanteur masculin de l’année.

—Kristin M. Hall, Associated Press

