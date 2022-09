Lainey Wilson en tête des nominations aux CMA Awards

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La star de la musique country Lainey Wilson a mené les nominations aux Country Music Association Awards de mercredi.

Cette année marque la première année de nomination de Wilson, et elle a été nominée dans six catégories, dont l’album de l’année, la chanteuse de l’année et la chanson de l’année.

Elle est également en lice pour le nouvel artiste de l’année, le clip vidéo et l’événement musical.

“C’est la première fois que je suis cordialement invité aux CMA Awards et quelle merveilleuse invitation c’est”, a déclaré Wilson dans un communiqué. “Cela a été un voyage tellement difficile mais magnifique jusqu’à présent et de voir la communauté de la musique country et les incroyables fans être si réceptifs envers moi et ma musique est une telle bénédiction.”

“Je suis tellement reconnaissant pour ce moment.”

LUKE BRYAN ET PEYTON MANNING FONT ÉQUIPE POUR ORGANISER LA 56E REMISE ANNUELLE DES CMA AWARDS À NASHVILLE

Wilson n’est que le quatrième artiste à remporter six nominations au cours de sa première année de nomination dans l’histoire des CMA Awards. Glen Campbell, Brad Paisley et Kacey Musgraves sont les autres chanteurs.

Miranda Lambert a prolongé son règne en tant que femme la plus nominée de l’histoire des CMA Awards. Elle a actuellement été nominée 61 fois.

Elle est seulement derrière George Strait et Alan Jackson pour la plupart des nominations. Elle a remporté sa 16e nomination consécutive pour la chanteuse, également un record. Elle est également nominée pour l’album de l’année pour “Palomino”, qu’elle a coproduit.

Aux côtés de Lambert et Wilson dans la catégorie album de l’année se trouvent Luke Combs pour son disque “Growin’ Up”, Maren Morris pour “Humble Quest” et Old Dominion pour “Time, Tequila & Therapy”. Eric Church rejoint Combs, Chris Stapleton, Morgan Wallen et Cody Johnson dans la catégorie chanteur masculin de l’année.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Lambert est également nominé pour l’artiste de l’année.

“La musique est le moteur de ma vie depuis que j’ai commencé à poursuivre ce rêve à 17 ans, et ce que j’ai appris depuis, c’est que les gens font en sorte que la musique signifie ce qu’elle fait”, a déclaré Lambert dans un communiqué. “Rien de tout cela n’a d’importance sans les auteurs-compositeurs qui se dévouent à mes côtés, les coproducteurs qui aident à donner vie à nos mots et, plus important encore, les fans qui se retrouvent dans ces mots.”

Elle est rejointe par l’artiste CMA en titre de l’année Combs, Wallen, Carrie Underwood et Stapleton. C’est la première fois que Wallen est nominé dans la catégorie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Associated Press a contribué à ce rapport.