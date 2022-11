Lainey Wilson détaille ce que c’est que de filmer “Yellowstone”, reconnu après 11 ans dans la musique country

Lainey Wilson fait ses débuts d’actrice dimanche et ne pourrait pas être plus excitée que les fans la voient dans “Yellowstone”.

Wilson sera l’invité de la saison 5 de la série à succès mettant en vedette Kevin Costner. L’interprète de “Things a Man Oughta Know” avait déjà une relation avec la série. Les épisodes des saisons précédentes présentent sa musique. Wilson a dit qu’elle jouera un musicien.

“Je vais être guest star dans la saison 5 de ‘Yellowstone’. Le 13 novembre est la date de diffusion de ce premier épisode, donc vous allez me voir là-bas. Je vais jouer un musicien nommé Abby, et je commence à peu près à être moi-même “, a déclaré Wilson à Fox News Digital.

“Je commence à porter mes pantalons évasés, je commence à chanter mes chansons”, a-t-elle ajouté. “[Producer-writer] Taylor Sheridan… m’a rappelé en février… et il m’a dit : « Je veux créer un rôle spécialement pour toi », et j’ai dit : « Cela signifie que je peux partager ma musique. Tu as raison, allons-y.'”

La série suit l’éleveur John Dutton (Costner) dans l’un des plus grands ranchs de bétail des États-Unis. Tout au long du spectacle, Dutton travaille avec ses quatre enfants avec des batailles le long des frontières de leur ranch, qui est partagé avec un autre grand ranch de bétail, des promoteurs immobiliers et une réserve indienne, tout en gérant une dynamique familiale tendue.

“Je n’ai pas eu la chance de rencontrer Kevin. Nous étions en fait dans certaines des mêmes scènes, mais ils l’ont en quelque sorte mis dedans et l’ont retiré parce que c’est un homme occupé”, a expliqué Wilson. “Il est dans toute la série, donc ils ont tellement de scènes qu’ils doivent avoir avec lui.

“Je suis devenu de bons amis avec ‘Beth’, Kelly Reilly. C’est une crachat, mais c’est aussi l’une des personnes les plus gentilles que j’aie jamais rencontrées”, a expliqué Wilson, notant qu’elle “s’est liée d’amitié avec beaucoup” d’autres acteurs sur le plateau et ils “l’ont accueillie à bras ouverts”.

En plus de ses débuts à la télévision, Wilson est nominée pour six prix aux CMA de mercredi, en tête du peloton des nominations en tant que nominée pour la première fois. Wilson devient le quatrième et premier candidat à diriger les nominations, rejoignant Kasey Musgraves, Glen Campbell et Brad Paisley.

Être nominée cette année est une réalisation majeure pour Wilson, qui a déménagé à Nashville il y a 11 ans pour poursuivre son rêve.

“Chaque CMA Award qui se déroulait, je me tenais à l’extérieur de la Bridgestone Arena dans une file d’attente et j’attendais des heures pour obtenir un bracelet afin que je puisse être dans la fosse pour les CMA et prétendre que j’étais cordialement invité,” Wilson expliqué.

“J’irais m’acheter une tenue et je rêverais de faire partie de l’industrie de la musique country. Nous voici 11 ans plus tard, j’ai l’impression d’en faire partie. J’ai l’impression de devenir eux, un des gens que j’ai admirés, des gens qui ont ouvert la voie, et ça va être une soirée tellement cool, pour moi et pour ma famille.”

En tant qu’artiste de musique country, il existe de nombreux artistes parmi lesquels choisir qui, selon Wilson, “l’ont inspirée musicalement au fil des ans”, Dolly Parton étant l’une des plus remarquables. Wilson s’inspire des talents musicaux de Parton, mais aussi de son succès dans d’autres domaines de la vie.

“Il y a tellement de gens qui m’ont inspiré musicalement au fil des ans. Dolly Parton, bien sûr, j’ai l’impression que tout ce que fait cette femme est de l’or”, a-t-elle déclaré. “Je pense à la façon dont elle se comporte, à la façon dont elle le dit avec un petit nœud enroulé sur le dessus. Elle a l’air d’être incroyable. Chanteuse, compositrice, femme d’affaires, vous l’appelez, Dolly Parton a tout pour plaire. Je pense que c’est le Père, le fils, le Saint-Esprit, Dolly Parton. C’est comme ça que ça se passe dans mon livre.

Wilson a déclaré qu’elle était également attirée par les artistes de musique country comme Lee Ann Womack et Tim McGraw.

“Tim McGraw a en fait grandi juste à côté de moi … alors j’ai vu sa carrière et je me suis dit:” Mec, s’il pouvait le faire, peut-être que je pourrais le faire “, donc il y a tellement de gens qui ont inspiré moi en cours de route », a déclaré Wilson.

Wilson est également ravie que les fans entendent son nouvel album, “Bell Bottom Country”, un terme qu’elle décrit comme signifiant “country avec un flair”. Elle espère que l’album inspirera les fans à embrasser ce qui les rend uniques et les encouragera à aimer chaque partie d’eux-mêmes.

“Il s’agit de trouver ce qui vous rend différent et de vous y pencher autant que possible”, a expliqué Wilson. “Cela pourrait être d’où vous venez, comment vous avez été élevé, la façon dont vous parlez, votre apparence, la façon dont vous vous habillez, votre histoire. Il s’agit simplement de se pencher là-dessus sans vergogne et d’être soi-même, et je pense c’est ce que nous faisons avec ce disque. J’ai retiré ces couches et creusé un peu plus profondément, partageant avec moi des côtés que je ne savais pas que j’avais moi-même.

Les CMA Awards 2022 sont diffusés en direct le mercredi 9 novembre à 20 h HE sur ABC.