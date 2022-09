L’aînée May Sam partage les abus qu’elle a subis dans un externat indien de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

May Sam savait très peu de choses sur ce qui l’attendait lorsqu’elle est montée dans l’autobus scolaire avant son premier jour d’externat indien.

Elle n’avait que six ans.

Elle ne parlait pas anglais.

Sam est né à Mill Bay sur l’île de Vancouver et n’a jamais parlé anglais à la maison. Elle a donc passé les premières années à synchroniser God Save the Queen sur les marches de l’école tous les matins. Elle ne savait pas non plus ce qu’étaient les nonnes.

« Je ne savais pas si c’était un homme ou une femme à cause de la façon dont les religieuses s’habillaient. C’était vraiment étrange pour moi de voir ça.

Mais il y avait un fait que Sam savait.

“Mon père, il dit ‘tu te lèves et tu es prêt pour le bus et tu vas à l’école. Si vous n’allez pas à l’école, ils viendront vous emmener. Et à l’époque – il l’appelait l’agent des Indiens – « l’agent des Indiens viendra vous chercher et vous emmènera ». Il ne voulait pas que cela nous arrive à moi et à ma sœur. Et donc pendant que mon père était au travail, nous devions faire nos corvées et être prêts pour le bus scolaire.

Lorsque Sam est montée dans l’autobus scolaire, quittant sa maison au bord de l’eau de Saanich Inlet, et s’est dirigée pour la première fois vers l’externat indien St. Catherine à Duncan, elle ne savait pas ce qui l’attendait.

Ce qu’elle a trouvé était un monde étranger, hostile et froid.

“Les nonnes me détestaient”, se souvient Sam. «Il n’y avait pas de soins, pas d’amour ou pas d’affection ou rien. Ils s’en fichaient. Ils ont fait ça à tout le monde.

Les difficultés de Sam pour apprendre l’anglais l’ont laissée se sentir isolée, même avec sa sœur également à l’école, car elle ne pouvait pas parler dans sa langue de peur d’être punie. La religieuse qui enseignait à Sam gardait une barre de savon sur son bureau et l’utilisait pour frotter la langue de tout enfant qui parlait une autre langue. C’est arrivé à Sam plusieurs fois. D’autres fois, elle était fouettée avec une longue sangle de toile.

Le pire exemple de violence physique a laissé Sam avec une cicatrice sur sa jambe qui est encore visible aujourd’hui.

Une partie de «l’éducation» de Sam impliquait d’être obligé de faire du chocolat chaud pour les centaines d’autres étudiants dans un sous-sol humide.

Le travail consistait à faire un feu et à verser de grandes boîtes de poudre de cacao, de lait en poudre et de mélasse dans une énorme marmite galvanisée. Elle remuait et remuait le pot pendant des heures, puis versait le mélange dans des centaines de tasses pour les autres élèves.

Elle était en 3e année.

Le travail forcé était monnaie courante dans les pensionnats. La Commission Vérité et Réconciliation a déclaré que certaines écoles qui fonctionnaient selon le «système de la demi-journée» – où les élèves travaillaient pendant la moitié de la journée et apprenaient pendant l’autre moitié – étaient sur le point de transformer les écoles en camps de travail pour enfants.

Un jour, Sam préparait seule le chocolat chaud lorsqu’une nonne s’est faufilée chez elle. L’une des punitions préférées de la nonne consistait à faire tournoyer son doigt dans les cheveux de Sam et à secouer sa tête en arrière. Distraite par la rupture du petit bois pour le feu, Sam n’entendit pas la nonne arriver derrière elle. La nonne secoua la tête en arrière et Sam perdit l’équilibre, trébuchant sur une bouteille cassée, le bord tranchant du verre lui coupant la cheville.

“C’était tellement douloureux. Je suis tombé. J’ai regardé et ma cheville était honnêtement, elle était d’un blanc pur d’un côté, et je ne savais pas que c’était ma chair – c’était marron foncé comme ma chair. Mais je crois vraiment que c’est passé à mi-chemin dans ma cheville. C’est la cicatrice que j’ai sur la jambe.

La religieuse l’a traînée jusqu’au bureau de l’infirmière, qui a tamponné la blessure avec de l’iode, l’a enveloppée dans de la gaze et a renvoyé Sam.

“C’était tellement épais de sang. Mais je sautillais quand je suis descendu du bus et ma sœur m’a aidée à entrer dans la maison. Mon père est rentré à la maison et il était tellement en colère. Il n’a pas compris pourquoi ils ne m’ont pas amené à l’hôpital pour des points de suture parce que j’avais besoin de points de suture.

Même en pataugeant dans des souvenirs douloureux, Sam s’illumine lorsqu’elle parle de son père. Il a élevé Sam et sa sœur tout seul après que leur mère les ait quittés. Le jour où Sam est revenue avec sa cheville en sang, il a coupé des branches d’un cerisier et s’est fabriqué des béquilles. Quand Sam était enfant, il a fabriqué une tétine à partir d’une palourde.

“C’était un grand homme. C’était un homme merveilleux… c’était à quel point il était créatif et comment il me protégeait, moi et ma sœur.

Il est clair que la force et la protection sont des choses qu’il a transmises à Sam.

Elle n’a jamais dit à ses enfants ou à son mari ce qu’elle a vécu, et son père n’a jamais beaucoup parlé de ses propres luttes. Sam a entendu des histoires d’autres membres de la famille et de voisins.

Elle a vu des enfants aller au pensionnat et ne les a jamais vus revenir et a vu ce que cela a fait aux membres de la famille qui ont été laissés pour compte. Mais ses propres histoires étaient quelque chose qu’elle gardait à l’intérieur. Elle ne sait pas si c’est sa nature protectrice héritée d’abriter les autres, ou à cause de l’humiliation que les religieuses lui ont infligée.

« Les religieuses nous ont rendues si timides et si honteuses. Toute ma jeune vie, j’ai gardé mes cheveux sur mes yeux et je ne lèverais jamais les yeux… Ils nous ont rendus vraiment, vraiment timides – tellement honteux de qui nous étions. Ils nous ont dit de ne pas parler de leur abus quand nous rentrions à la maison. ‘Ne le dis à personne. N’en parle pas. C’était difficile. De toute ma vie, je n’en ai jamais parlé à mes enfants. Je n’en ai jamais parlé à mon mari.”

Sam vit maintenant dans la Première Nation de Tsartlip avec ses enfants vivant tous à proximité, un juste en bas de la route et les deux autres vivant dans la Première Nation de Tsawout, tous deux sur la péninsule de Saanich.

“Je n’ai jamais dit à mes enfants, j’aurais aimé le faire. Peut-être qu’ils se seraient ouverts et m’auraient raconté ce qui leur était arrivé à l’école, à l’école tribale ici. Peut-être qu’ils me l’auraient dit – peut-être que cela les aurait sauvés – mais je n’en ai pas parlé.

Arriver au point de raconter son histoire a été une lutte pour Sam. Une dichotomie existe en elle. L’envie de protéger les autres et d’aider à lutter contre la honte qui marque encore Sam des décennies après les abus qu’elle a subis dans cette école de jour de Duncan.

«Ceux qui sont décédés avec la douleur et la douleur de perdre leur enfant et de ne jamais rentrer à la maison – vous devez l’entendre. Ceux qui sont encore là se noient encore avec de l’alcool et ont tellement de colère contre leur famille à la maison, la douleur et la douleur sont la colère de ce qu’ils ont vécu à l’école et maintenant ils ne peuvent tout simplement pas laisser passer. Ils ne peuvent pas arrêter d’être tellement en colère parce qu’ils ont cette honte et cette douleur, ceux qui ont été abusés sexuellement – ​​ils ont une colère réelle et profonde.

La protection des générations futures est particulièrement importante pour Sam. Le traumatisme intergénérationnel a blessé des familles – y compris la sienne – et a propagé le mal aux jeunes générations. Sam a dit qu’elle défendrait toujours les jeunes pour essayer d’endiguer la propagation des traumatismes et de la douleur.

Une partie de ce travail consiste à aider les autres à surmonter cette honte et cette douleur. Sam travaille comme Aîné en résidence à l’Université de Victoria et au Camosun College. Son défunt mari, Gabriel “Skip” Sam a également travaillé à l’UVic.

“Je parle aux gens et je dis que je t’aime. De parfaits inconnus, je les rencontre et je leur parle et je leur dis ‘Je t’aime de mon cœur à ton cœur.’ C’est ce que je veux vraiment dire.

La chaleur et la nature aimante de Sam sont évidentes, elle n’hésite pas à rire ou à reposer sa tête sur l’épaule de Kristin Spray ou Katie Manomie, qui l’ont flanquée pendant l’interview. Le couple a été fasciné tout au long du récit de Sam sur son histoire.

Avec plus de gens qui racontent leurs histoires et avec la reconnaissance fédérale qui est enfin arrivée pour le 30 septembre – « il est temps qu’ils le fassent », a ajouté Sam – des progrès commencent à être réalisés.

« C’est à l’air libre maintenant. C’est fini. Cela nous aide à guérir de l’avoir à l’air libre.

