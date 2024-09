Laine et Dach, Roy est sous-estimé, éloges des prospects

Voici les nouvelles, les faits saillants et les histoires des Canadiens de Montréal que vous avez peut-être manqués vendredi.

Nouvelles des Canadiens de Montréal

Avec les matchs préparatoires à venir, c’est toujours un bon moment de se rappeler que Joshua Roy est l’un des choix les plus avantageux que les Canadiens de Montréal ont fait depuis un certain temps. Son audition dans la LNH la saison dernière s’est incroyablement bien passée, ce qui laisse penser qu’une utilisation dans le top-6 pourrait être de mise pour l’attaquant de 21 ans. [Canadiens Prospect Rankings: Joshua Roy Deserves More Credit]

Le très intelligent Joshua Roy était un excellent rapport qualité-prix en tant que choix de 5e ronde en 2021 et sa valeur n’a fait que s’améliorer au fil des années. https://t.co/VdDGGQxccs pic.twitter.com/SYNDUUxhPC – Byron Bader (@ByronMBader) 20 septembre 2024

Puisque nous parlons de cartes de joueurs, les comparables de l’année de draft d’Ivan Demidov ont tendance à être plutôt décents. Un certain Wayne Gretzky en fait partie. [Ivan Demidov’s Big Night]

La mobilité d’Adam Engstrom 🤤 pic.twitter.com/6xz2oJLt6F — TVA Sports (@TVASports) 20 septembre 2024

Le coup de patin d’Adam Engstrom est toujours un plaisir à regarder. Il aura du mal à se tailler une place dans l’alignement de la LNH cette saison en raison de la pénurie de défenseurs, mais il ne fait aucun doute qu’il a fait tourner les têtes au camp d’entraînement.

Le travailleur acharné Vinzenz Rohrer a inscrit deux buts pour Zurich dès le deuxième match de la saison.

C’est vrai, son deuxième but du match est bien plus beau. pic.twitter.com/1tzeJ07G4C — Thibaud Chatel (@Thibaud_Chatel) 20 septembre 2024

Filip Mesar ne s’est pas nécessairement démarqué lors du camp des recrues, mais il reste encore beaucoup de temps au talentueux attaquant pour impressionner Martin St-Louis et Pascal Vincent.

Voilà Filip Mesar qui s’illustre 👀 pic.twitter.com/HanwHd0bbl — TVA Sports (@TVASports) 20 septembre 2024

Il est encore trop tôt pour commencer à analyser les lignes, mais Patrik Laine et Kirby Dach ont immédiatement sympathisé lors du match de vendredi. Ce n’est pas surprenant, car Dach a l’habitude de bien jouer, peu importe ses coéquipiers. Encore une fois, c’est encore tôt, mais les compétences de tir de Laine combinées à la capacité de Dach à faciliter le jeu de transition pourraient finir par porter leurs fruits.

Ce genre de choses est fait maison 🔥 pic.twitter.com/Nz24RrKOqL — TVA Sports (@TVASports) 20 septembre 2024

Réseau national de hockey sur glace

Adam et Jesper Boqvist vivent désormais assez près l’un de l’autre pour pouvoir se rendre au travail avec les Panthers de la Floride en covoiturage. Il y a quelques mois, ils n’auraient pas cru que cela serait possible. Pourtant, en l’espace d’une semaine en juillet, les deux hommes ont signé des contrats séparés avec les Panthers. [Florida Panthers]

Personne dans l’organisation des Devils du New Jersey n’encourage autant Kevin Labanc que Timo Meier. Les anciens coéquipiers des Sharks de San Jose sont désormais réunis dans le New Jersey après que le directeur général Tom Fitzgerald a prolongé le contrat d’essai professionnel de Labanc. [New Jersey Devils]

De l’extérieur, l’effectif et la composition des Flyers de Philadelphie pour la saison 2024-25 semblent bien définis. En réalité, c’est l’entraîneur-chef John Tortorella qui aura le dernier mot. [Philadelphia Flyers]