L’aîné des enfants de Kourtney Kardashian, Mason, 12 ans, domine la petite star sur de rares photos lors d’une douce journée entre maman et fils

Le fils aîné de KOURTNEY Kardashian, Mason, a été aperçu avec sa célèbre mère lors d’une rare apparition.

Le garçon de 12 ans a l’air d’avoir grandi lorsqu’il a été vu avec la star de Hulu lors de ses déplacements.

Grille arrière

Le fils aîné de Kourtney Kardashian a été aperçu lors d’une sortie avec sa célèbre maman[/caption]

Grille arrière

Le jeune de 12 ans est rarement vu en public contrairement à ses jeunes frères et sœurs[/caption]

Grille arrière

La star de télé-réalité a emprunté la voie entièrement noire pendant que son fils préadolescent lui correspondait[/caption]

Mason et Kourtney, 43 ans, semblaient correspondre alors qu’ils se liaient lors d’une sortie à Calabasas.

Le préadolescent portait un pull noir et un pantalon assorti alors qu’il dominait sa mère.

À un moment donné, Mason a lissé ses cheveux en arrière avec ses mains aux côtés de la star de télé-réalité.

Quant à Kourtney, elle a également emprunté la voie entièrement noire en associant un pantalon habillé à un haut à fermeture éclair.

Kourtney partage Mason, ainsi que sa fille Penelope, 10 ans, et son fils Reign, sept ans, avec son ex Scott Disick, 39 ans.

Mason est principalement resté à l’écart des projecteurs contrairement à ses frères et sœurs plus jeunes, cependant, il a fait quelques apparitions au cours des deux derniers mois.

En octobre, la jeune star avait l’air d’avoir grandi dans un t-shirt Space Jam et une casquette des Dodgers de Los Angeles alors qu’il posait aux côtés d’un ami tout en profitant des festivités d’Halloween.

Kourtney a également reconnu Mason dans l’émission familiale The Kardashians, le saluant, mais il n’est pas apparu devant la caméra.

Depuis que les fans ont remarqué les apparitions publiques limitées de Mason, Kourtney a déjà abordé le sujet lors d’une interview en podcast.

“Je vois tout le temps des commentaires disant que je ne suis jamais avec mes enfants. Et je n’aime tout simplement pas publier mes enfants sur les réseaux sociaux. Ils n’aiment pas ça, parfois ils l’aiment », a admis la mère de trois enfants sur le podcast Not Skinny But Not Fat.

“Comme Mason n’aime pas ça se sent”, a fait remarquer l’animatrice Amanda Hirsch, ce que Kourtney a accepté.

“Il n’aime pas ça. Il ne veut rien en faire. Il n’est pas sur les réseaux sociaux. Il n’aime pas ça, et je veux que mes enfants soient des enfants. J’ai soif de normalité autant que possible », a conclu la star de la télévision.

KOURT REVIENT

Plus tôt cette année, la fondatrice de Lemme a également dû se défendre lorsqu’elle a été accusée de ne pas passer de temps avec Mason.

Après que Kourtney ait partagé plusieurs photos avec Penelope et Reign, un fan a demandé : “Comment se fait-il que Mason ne soit jamais avec vous ?”

L’ancien de L’incroyable famille Kardashian a répondu : “Ce n’est pas parce qu’il n’est pas sur la photo qu’il n’est pas avec nous…”

Kourtney a également riposté aux critiques qui l’ont appelée après que la star ait révélé sa politique stricte concernant la malbouffe et les régimes alimentaires de ses enfants à la maison, notamment en interdisant à Mason d’avoir des frites.

“… Nous aimons et mangeons beaucoup de frites, mais nous essayons d’éviter les frites de la restauration rapide !” Kourtney a répondu aux critiques sur Instagram.

Kourtney a ensuite énuméré les “ingrédients des frites”, y compris “les pommes de terre, l’huile végétale, l’huile de soja hydrogénée et l’arôme naturel de boeuf”.

“… Oui, les plus sains sont les meilleurs, mais mon Dieu de temps en temps [in a] alors que les frites de McDonald’s ne le tueront pas », a répondu un fan à l’époque.

Un autre a ajouté: “De toute évidence, les frites maison sont” plus saines “que celles d’une chaîne de plats à emporter, mais ce n’est pas le problème ici – le problème est de savoir comment elle projette sa mauvaise relation avec la nourriture sur ses enfants.”

La personnalité de la télévision est également la belle-mère des deux enfants de son mari Travis Barker: son fils Landon, 18 ans, et sa fille Alabama, 16 ans,

Instagram/@kourtneykardash

Kourtney avait précédemment révélé que Mason “n’aime pas” les projecteurs[/caption]

INSTAGRAM/kourtneykardash

Kourtney partage trois enfants avec son ex Scott Disick[/caption]

Getty

Elle est également la belle-mère des deux enfants de son mari Travis Barker[/caption]