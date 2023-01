L’ailier serré de Jacobs, Grant Stec, choisit le Wisconsin – Shaw Local

L’ailier rapproché de Jacobs, Grant Stec, a placé le Wisconsin en haut de sa liste parmi les nombreux programmes de football universitaire potentiels.

Sted était inquiet lorsque l’entraîneur des Badgers, Paul Chryst, a été congédié en novembre. Mais le nouvel entraîneur Luke Fickell et son staff ont rapidement rassuré Stec.

Cincinnati avait proposé Stec, mais ce n’était pas l’une de ses meilleures écoles. Fickell n’a pas raté une seconde chance.

Stec, un ailier serré junior de 6 pieds 6 pouces 3/4 et 238 livres, a effectué une visite non officielle à Madison samedi et s’est engagé à devenir un blaireau.

“Je pense que c’était ma cinquième ou sixième fois là-haut”, a déclaré Stec. « L’anticipation qui montait dans mon corps, quand tu vois le campus quand tu traverses le lac, c’est incroyable. C’est comme chez moi. Rien que de voir le campus et les gens et tout, je me sentais comme chez moi.

Stec a annoncé son engagement dimanche sur Twitter.

“Tout d’abord, je tiens à remercier ma famille, mes entraîneurs et mes amis d’avoir cru en moi tout au long de ce processus de recrutement”, a écrit Stec. «Ce fut un voyage stressant mais excitant au cours de la dernière année et demie. Mais après une excellente visite dans le Wisconsin et des discussions avec l’entraîneur Fickell, l’entraîneur Guidugli et l’entraîneur Longo, ainsi qu’avec le reste de l’équipe de football du Wisconsin, je suis reconnaissant d’annoncer que je me suis engagé à l’Université du Wisconsin-Madison !!! »

Stec avait le Wisconsin, l’Iowa et le Nord-Ouest comme ses trois premiers choix. Même lorsque Chryst a été renvoyé, Stec aimait le Wisconsin, il s’agissait simplement de rencontrer un tout nouveau personnel d’entraîneurs.

“Lorsque le nouveau personnel est arrivé, l’entraîneur Gino Guidugli, l’entraîneur des bouts serrés, est venu à mon école et il était génial”, a déclaré Stec. “C’était un gars super facile à qui parler. Il a expliqué tout ce qui se passait.

“Quelque chose de grand va se passer avec ce programme et ils voulaient que j’en fasse partie. Au fil du temps, j’ai rencontré les nouveaux entraîneurs. J’avais l’impression que c’était vraiment spécial de m’envoyer un texto ou de se présenter. Ils ne m’avaient pas autant parlé.

Stec, qui a joué à l’université pendant trois saisons, a 52 attrapés en carrière avec 11 touchés. Stec a reçu plus de 25 offres de bourses, faisant de lui le joueur le plus recruté de l’histoire de Jacobs.

« Je suis ravi pour Grant et sa famille. Il a toujours eu une bonne sensation là-bas », a déclaré Zimmerman. «Quelques personnes m’avaient demandé, journalistes du Wisconsin, avec le roulement des entraîneurs, comment cela se sentait. Lorsque cela s’est produit, Grant a déclaré qu’ils étaient toujours dans son top trois. J’avais contacté l’ancien entraîneur de Cincy pour voir s’il allait (au Wisconsin) et il n’était pas sûr.

«Il m’a donné les coordonnées des gars qui sont allés avec (Luke) Fickell. Je les ai mis en contact avec l’entraîneur des bouts serrés et j’ai dit: ‘Nous voulons nous assurer qu’il y a toujours un intérêt mutuel. Grant s’intéresse toujours au Wisconsin. Et ils étaient comme, ‘Oh, mon Dieu, oui!’ Difficile de ne pas être intéressé par un tight end quatre étoiles. Il a fait une visite non officielle ce week-end et est allé là-bas et a décidé que c’était bien.

Stec, qui joue dans une attaque lourde et n’obtient pas de gros numéros de réception, était une sélection de la deuxième équipe All-Area. Lorsque les Eagles ont lancé, il était leur menace la plus dangereuse. Il a également eu un impact à la fin défensive.

Stec se sent béni, mais est heureux que le processus de recrutement soit terminé. Il avait environ 20 offres de bourses. Juste après minuit le 1er septembre, le premier jour où les entraîneurs de la NCAA peuvent appeler les recrues, Stec a reçu plus de 30 SMS.

“C’était fou pour moi. Tout a volé vers moi dans les premières minutes où les entraîneurs ont pu m’appeler », a déclaré Stec. “Aucun manque de respect envers aucun des entraîneurs, mais moi étant un gamin de 17 ans, il m’est difficile de répondre à chaque message texte que je reçois. Je ne veux pas laisser une mauvaise remarque à tous les entraîneurs.

“Personne, à part un petit nombre de personnes dans le monde, ne traverse cela et n’a cette opportunité de jouer au niveau supérieur. C’était assez stressant avec l’arrivée des entraîneurs. C’était fou.

Zimmerman a déclaré que Stec a joué à 225 livres au cours de la saison du lycée et a pris du poids avec ses entraînements.

“C’est une période passionnante pour Grant”, a déclaré Zimmerman. «Il a joué à environ 225 joueurs pendant la saison. Il pesait 238 la semaine dernière. Il a travaillé dur dans la salle de musculation. Il a frappé très fort. Il travaille d’arrache-pied avec le reste de ces enfants.