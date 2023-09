L’ailier rapproché des Rams Tyler Higbee obtient une prolongation de contrat de deux ans

Les Rams de Los Angeles ont signé avec l’ailier rapproché Tyler Higbee une prolongation de contrat de deux ans jusqu’en 2025.

Les Rams ont annoncé l’accord vendredi pour Higbee, le meilleur ailier rapproché de l’histoire de la franchise. Il était membre de la première classe de repêchage des Rams après le retour de la franchise à Los Angeles en 2016, et il a été titulaire chaque fois qu’il était en bonne santé depuis sa deuxième saison dans la NFL.

Higbee est le leader en carrière des Rams parmi les ailiers rapprochés avec 317 réceptions, 3 239 verges sur réception et 20 touchés. Il a établi un record de franchise en une seule saison avec 72 attrapés la saison dernière.

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Rams de Los Angeles Tyler Higbee

[Do you want more great stories delivered right to you? Here’s how you can create or log in to your FOX Sports account, follow your favorite leagues, teams and players and receive a personalized newsletter in your inbox daily.]