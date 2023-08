L’ailier rapproché des Giants Tommy Sweeney s’effondre suite à un « événement médical », dans un état stable

EAST RUTHERFORD, NJ (AP) – L’ailier rapproché des Giants de New York, Tommy Sweeney, s’est effondré lors de l’entraînement de mercredi, mais était dans un état « stable » après avoir été transporté hors du terrain, a annoncé le club.

Sweeney « a eu un événement médical et est sous les soins de professionnels de la santé dans la salle d’entraînement athlétique des Giants », a indiqué l’équipe dans un communiqué. « Il est stable, alerte et familier. »

Le quart-arrière des Giants, Daniel Jones, a déclaré que voir Sweeney à terre et avoir besoin de soins médicaux « était extrêmement effrayant ».

« Vous ne voulez jamais voir ça sur le terrain », a déclaré Jones.

Sweeney en est maintenant à sa quatrième saison dans la NFL à Boston College.

Il a passé ses trois premières saisons avec Buffalo, où en 2020 on lui a diagnostiqué une myocardite – une inflammation du cœur – après avoir contracté le COVID-19.

Sweeney a été autorisé à reprendre le jeu pendant l’intersaison suivante et a participé à 18 matchs, dont trois départs, avec Buffalo en 2021 et 2022 avant de signer avec les Giants en agence libre en mars.

À New York, il a retrouvé l’entraîneur des Giants Brian Daboll et le directeur général Joe Schoen. Daboll était auparavant coordinateur offensif des Bills et Schoen a travaillé comme directeur général adjoint des Bills.

Il n’est pas immédiatement clair s’il existe un lien entre les antécédents médicaux de Sweeney et l’épisode de mercredi.

Les conditions météorologiques n’étaient pas extrêmes pendant les entraînements, avec des températures dans la région allant du milieu des années 60 aux années 70 supérieures.

