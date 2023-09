Mexique L’ailier Jesus « Tecatito » Corona a quitté la Liga Séville et a mis fin à ses 10 années de parcours en Europe après avoir rejoint Monterrey en Liga MX, tous deux clubs annoncés vendredi.

Selon EFE, l’accord pour Corona est un contrat de trois ans avec Monterrey, qui a payé environ 3,5 millions d’euros à Séville pour le joueur d’El Tri.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Après avoir passé à l’étranger avec Séville, le FC Porto et le FC Twente depuis 2013, le joueur de 30 ans est de retour dans une équipe de Monterrey qui lui a offert ses débuts professionnels en 2010.

Faisant partie d’une équipe des Rayados qui a remporté un championnat de Liga MX lors de l’Apertura 2010 et trois titres consécutifs en Ligue des Champions de la CONCACAF en 2010-11, 2011-12 et 2012-13, l’ailier rapide s’est rapidement fait un nom et a rapidement été appelé à l’équipe nationale du Mexique.

Sur le Vieux Continent, Corona a remporté : la meilleure sélection du XI pour la saison 2014-2015 d’Eredivisie, trois titres de Primeira Liga, deux championnats de Taça de Portugal, deux Supercoupes du Portugal, une sélection de MVP pour la saison 2019-2020 et une Ligue Europa trophée en 2022.

Un talent local qui a montré son incroyable talent en Europe 𝐢𝐬 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐡𝐨𝐦𝐞 ! 👊🏼 BIENVENUE AU CLUB DE FUTBOL MONTERREY, JÉSUS #TECATITO COURONNE! 💙🤍 Nous avons hâte de vous revoir avec les rayures Bleu & Blanc et de continuer à écrire l’histoire. #EnLaVidaYEnLaCancha. 🔵⚪ pic.twitter.com/wZCRC6saAZ – Rayados anglais (@WeAreRayados) 1er septembre 2023

Pendant son séjour à Séville, Corona a subi une longue blessure l’été dernier après s’être fracturé le péroné, l’excluant ainsi de la saison 2022. Coupe du monde pour le Mexique. L’ailier est finalement revenu jouer pour son club en mai 2023.

Ailleurs dans les transferts mexicains en Liga vendredi, le défenseur central d’El Tri César Montès a rejoint l’Almeria de première division en provenance de l’Espanyol, deuxième division, clubs annoncés.

Moises Llorens d’ESPN a rapporté qu’Almeria avait payé entre 12 et 14 millions d’euros pour le joueur de 26 ans.

Hirving Lozano, un autre attaquant international mexicain, était également en déplacement lors de la dernière journée du mercato des grands championnats européens. PSV Eindhoven ont annoncé la signature de « Chucky » de Naples et son retour dans l’équipe d’Eredivisie où il a joué entre 2017 et 2019.