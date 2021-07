L’ailier indien Isaac Vanmalsawma rejoint l’Odisha FC pour un contrat de 2 ans

L’Odisha FC a signé un contrat de deux ans avec l’ailier indien de 24 ans Isaac Vanmalsawma avant la huitième saison de la Super League indienne, a annoncé mercredi le club. Le contrat a la possibilité de le prolonger pour la troisième année.

« Je suis ravi de rejoindre cette équipe jeune et passionnante. Nous jouerons un football dynamique et divertissant, ravissant nos fidèles fans qui nous ont accompagnés à chaque étape. Je veux leur assurer que ni moi ni l’équipe n’abandonnerons jamais et continuerons à se battre jusqu’au coup de sifflet final », a déclaré Vanmalsawma après la signature du contrat.

« Je tiens à remercier la direction de l’Odisha FC pour cette opportunité, et je travaillerai dur pour rendre la confiance qu’ils m’ont témoignée », a déclaré l’ailier.

Après avoir représenté l’Inde des moins de 19 ans en 2013 et être diplômé de l’AIFF Elite Academy, Vanmalsawma a commencé sa carrière professionnelle avec l’équipe de la I-League Shillong Lajong FC. L’ailier du Mizoram a ensuite commencé son parcours en ISL avec le FC Pune City en 2017 et a également joué pour les clubs ISL Chennaiyin FC et Jamshedpur FC.

Le footballeur prometteur a fait ses débuts seniors en Inde contre le Bhoutan sous la direction de l’entraîneur Stephen Constantine.

Le président de l’Odisha FC Raj Athwal a accueilli Vanmalsawma dans le giron.

« Nous sommes ravis d’accueillir Isaac dans la famille Odisha. Un autre ajout de qualité à l’équipe et un joueur très respecté qui, j’en suis sûr, aura un impact énorme la saison prochaine », a-t-il déclaré.

