L’ailier de Manchester United, Antony, pourrait revenir à l’action en Ligue des champions contre Galatasaray

Le manager de Manchester United, Erik Ten Hag, a déclaré mardi qu’Antony pourrait faire son retour au football lors du match de Ligue des champions contre Galatasaray, dans le cadre d’une enquête en cours sur des allégations d’abus contre l’international brésilien.

L’ailier de 23 ans a fermement nié les accusations portées contre lui et a obtenu un congé prolongé de United le 10 septembre.

Il est rentré en Angleterre la semaine dernière et a assisté jeudi à un entretien volontaire avec la police du Grand Manchester.

Il s’est entraîné le week-end dernier et pourrait désormais jouer contre les champions turcs Galatasaray à Old Trafford, un mois après sa dernière apparition à Arsenal.

« Antony sera pris en considération, mais hier, c’était sa première fois à l’entraînement en équipe », a déclaré lundi le manager de United, Ten Hag, lors d’une conférence de presse d’avant-match.

« Nous avons une dernière séance d’entraînement et ensuite nous prenons une décision, mais il sera pris en considération, oui. »

Antony fait face à plusieurs accusations d’agression physique envers son ancienne petite amie Gabriela Cavallin, qui s’est entretenue avec les médias brésiliens au début du mois.

L’ailier a nié ces allégations, ainsi que les autres allégations d’agression formulées par deux autres femmes.

Il n’a été arrêté ni inculpé ni au Brésil ni en Grande-Bretagne et il a quitté l’entretien volontaire, au cours duquel il a présenté des preuves pour étayer ses dénégations acharnées, sans aucune restriction.

Ten Hag, interrogé sur ce que le retour d’Antony dans l’équipe a apporté aux victimes de violence domestique, a répondu : « Il a donc pleinement coopéré », n’ayant pas entendu la question initiale. « Il s’est avéré qu’il n’était pas inculpé, alors… »

L’attaquant d’Antony, Jadon Sancho, reste à l’écart, les arrières latéraux Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Tyrell Malacia et Sergio Reguilon étant blessés, tandis qu’Amad Diallo et Kobbie Mainoo n’ont pas pu figurer cette saison.

Le défenseur central Lisandro Martinez risque désormais jusqu’à trois mois d’absence après que l’international argentin ait subi une intervention chirurgicale à la suite d’une fracture du métatarsien lors du quart de finale aller de la Ligue Europa en avril contre Séville.

Martinez est revenu à l’action cette saison, mais une aggravation de sa blessure au pied signifie qu’il doit subir une nouvelle opération.

« Je peux confirmer que Licha Martinez devra subir une intervention chirurgicale », a déclaré Ten Hag. « Donc, les nouvelles de l’équipe sont probablement qu’Antony dos Santos peut revenir. »

United se lance dans le match de mardi avec désespérément besoin d’une victoire après une défaite 4-3 contre le Bayern Munich lors de son premier match de la Ligue des champions et la défaite 1-0 de samedi contre Crystal Palace.

Cette défaite à Old Trafford est survenue après des victoires consécutives, Ten Hag déclarant : « Bien sûr, nous sommes déçus du résultat.

« Ensuite, il faut analyser le jeu, où étaient les problèmes, puis il faut avancer, mais aussi donner des solutions aux problèmes. »

Les performances de Marcus Rashford font l’objet d’un examen particulier, l’international anglais n’ayant marqué qu’un seul but cette saison après 30 buts toutes compétitions confondues la saison dernière.

« Les faits sont qu’il ne marque pas en ce moment, mais il a également eu des opportunités », a déclaré Ten Hag à propos de Rashford.

« Je pense, par exemple, que lors du match contre Brighton, il y a eu cinq ou six occasions où il était dans une très bonne position.

« S’il travaille dur et s’il investit chaque jour, aborde chaque match avec la bonne concentration et si l’équipe autour de lui le fournit, l’aide et le soutient dans ses mouvements, alors cela viendra. »

