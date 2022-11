L’ailier de Manchester United Alejandro Garnacho a le gène coquin que tous les meilleurs joueurs ont, dit Jamie Redknapp | Nouvelles du football

Alejandro Garnacho possède le “gène diabolique” et le “gène coquin” qui pourraient aider l’adolescent de Manchester United à devenir un grand joueur après son vainqueur dans les arrêts de jeu contre Fulham, selon Jamie Redknapp de Sky Sports.

Lors du dernier match avant que le rideau ne tombe sur la Premier League avant la pause de la Coupe du monde, le butin semblait prêt à être partagé jusqu’à l’intervention tardive dramatique de Garnacho.

United avait pris les devants après 14 minutes lorsque Christian Eriksen a profité d’une pause rapide bien travaillée des visiteurs avant de placer le ballon dans un filet vide.

Les hommes de Marco Silva ont été récompensés pour leurs efforts juste après l’heure de jeu lorsque l’ancien ailier de United Daniel James a également frappé à bout portant pour un égaliseur mérité – le premier but de la saison du joueur prêté à Leeds.

Cependant, bien que Fulham ait été la meilleure équipe pendant une grande partie du match, ce sont les visiteurs qui ont remporté la victoire lorsque Garnacho a dépassé Bernd Leno juste avant le coup de sifflet final.

S’exprimant après que le joueur de 18 ans a fourni deux passes décisives sur le banc lors de la victoire 4-2 de United contre Aston Villa jeudi soir en Coupe Carabao, le manager Erik ten Hag a averti Garnacho que ses chances de réussir à Old Trafford dépendaient de son attitude. .

Mais sa dernière apparition sur le banc a conduit le spécialiste de Sky Sports Redknapp à encourager Garnacho à s’exprimer de la même manière que Wayne Rooney était autorisé à le faire sous Sir Alex Ferguson.

“Tous les meilleurs joueurs ont le gène coquin – vous ne voulez pas avoir une équipe de Gary Nevilles”, a déclaré Redknapp. “Les grands ont un peu de diablerie à leur sujet. Regardez Wayne Rooney.

“Parfois, ça ne s’additionne pas toujours, mais ils font les choses différemment. Vous avez besoin de vainqueurs de match et c’est ce qu’il est.

“Si vous passez par les grands de l’histoire, la plupart de l’histoire ont un peu de génie et de folie à côté.

“Fulham avait si bien joué en seconde période et ils auraient pu l’emporter en tant que meilleure équipe. Mais ce grand moment vient de Garnacho car il a amené (Marcus) Rashford au milieu. United avait perdu l’étincelle.

“Garnacho a le monde à ses pieds maintenant. Il y aura une clameur dans son pays d’origine compte tenu de la semaine qu’il a eue, mais il a raté l’équipe argentine. Il a encore beaucoup d’autres Coupes du monde à espérer.

Image:

Garnacho célèbre avec son coéquipier Lisandro Martinez





“C’était l’un de ces moments” wow “de la Premier League. C’était juste un jeu fantastique, la façon dont il le reprend et joue un une-deux avec Eriksen.

“Vous entendez tant de rumeurs sur ce jeune homme depuis longtemps, sur le talent qu’il possède et il vient de le montrer sur la scène mondiale. C’est un but incroyable après les deux passes décisives en milieu de semaine. À quel point doit-il se sentir bien en ce moment ? “

Neville : Garnacho a quelque chose en lui

Gary Neville de Sky Sports au Craven Cottage :

“Il a quelque chose en lui – cela ne fait aucun doute. Mauvaise attitude ou pas, il peut jouer. Il a apporté une vraie énergie depuis qu’il est venu sur la gauche avec sa vitesse. Le une-deux puis la finition est classe.

“Je me souviens que Cristiano Ronaldo a marqué un but en solo de ce côté il y a de nombreuses années qui a permis à Manchester United de remporter un match ici, mais pas aussi tard que celui-ci.

“Erik ten Hag ne le croira pas car son équipe a été vraiment médiocre au cours des 20 dernières minutes, mais il a envoyé les fans itinérants dans le chaos.

“Si vous êtes un jeune joueur à Manchester United, vous devez avoir de l’arrogance, vous devez avoir de l’ego. Garnacho a l’air d’avoir ça – et la passion aussi.

“Il vient de livrer un moment d’éclat absolu et il a brisé le cœur de Fulham.”

Ten Hag: Nous avons l’unité en tant que club

Après avoir entamé le week-end à la cinquième place, l’équipe d’Erik ten Hag a signé pour la pause prolongée de la Coupe du monde sur une note positive malgré l’absence d’un certain nombre de joueurs clés à Londres, avec Cristiano Ronaldo, Antony, Jadon Sancho et Raphael Varane parmi les disparus. .

Après le nivellement de James, Fulham semblait le plus susceptible d’arracher les trois points – mais Garnacho aurait le dernier mot.

Agé de 18 ans et 135 jours, l’Argentin est devenu le plus jeune joueur à inscrire un vainqueur à la 90e minute en Premier League depuis Federico Macheda contre Aston Villa, également pour Manchester United, en avril 2009 (17 ans et 226 jours).

Image:

Le jeune de 18 ans a été averti de son attitude





Interrogé sur la combinaison de confiance et d’arrogance de Garnacho, Ten Hag a déclaré: “C’est une grande compétence qu’il possède. Mais il faut toujours trouver l’équilibre. Il peut performer sous le stress et il est venu et a bien performé comme il l’a fait jeudi.

“La semaine dernière, nous avons eu de bons choix avec des remplaçants qui ont eu un gros impact. C’est une victoire massive, c’est vraiment important et j’en suis très content.

“Ce serait bizarre si je disais que je savais [what would happen] avant de [sending him on]. C’est un peu le sentiment que vous avez. Il faut un œil pour ça. Parfois, je me trompe aussi mais dans ce cas, j’ai vu son amélioration au cours des derniers mois et vous avez pu voir son potentiel.

“Nous savions que c’était le bon moment pour le faire venir, mais vous ne pouvez pas penser qu’il aura un tel impact auparavant, mais il l’a fait.

Image:

Garnacho lève son maillot après avoir marqué





“Cela montre ce que les vrais talents peuvent faire. Mais il y a encore, pour lui, un long chemin à parcourir. Il doit garder les pieds sur terre.

“Il doit faire beaucoup plus d’investissements car il sera reconnaissable par tout le monde, il est donc beaucoup plus important de le confirmer. Les grands joueurs le savent. Les jeunes joueurs ne le savent pas.

“Maintenant, une pause de quatre semaines est déjà un danger pour lui, car il a maintenant un élan. Voyons comment il revient. Il faut gérer ça avec lui mais quand son énergie sera bonne, je suis certain qu’il aura un impact.

“Je pense que nous avons une base. Nous allons dans la bonne direction, la culture a changé. L’attitude a changé et c’est bien. Nous nous sommes également améliorés. Nous avons une meilleure mentalité et vous l’avez vu aujourd’hui avec le vainqueur en la dernière minute.

“Nous sommes maintenant unis, nous sommes solidaires. Le vestiaire, le staff, les directeurs, tout le club et les supporters. Je suis vraiment content de cette évolution.”