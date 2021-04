Bukayo Saka négocie l’un des plus gros problèmes hors-terrain du football avec le même mélange d’habileté et de sang-froid que les fans d’Arsenal reconnaissent depuis longtemps sur le terrain.

« Bien sûr, j’ai été victime de discrimination en ligne, je pense que tous les joueurs le font », dit-il avec un discours concret. « Il est très facile pour quelqu’un de simplement le faire et de s’en tirer. Pour moi, je ne laisse pas cela vraiment m’affecter parce que j’essaie de ne pas trop y regarder ou de trop y lire. Je sais que quelqu’un a le temps de me maltraiter racialement et des trucs comme ça alors j’essaie de ne pas m’abaisser à leur niveau.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

« J’ai en fait parlé à [Aston Villa defender] Tyrone [Mings] l’autre jour. Il a mis une histoire sur Instagram, quelqu’un l’a simplement abusé racialement comme si c’était normal. Il l’a simplement mis sur son histoire et je lui ai envoyé un texto pour dire: « C’est une blague, c’est trop facile pour que cela se produise et quelque chose doit être fait ». Il disait «nous essayons tout, nous essayons de parler». Il y a beaucoup à dire, ce ne sont que les actions que nous voulons voir maintenant. «

Les clubs de Premier League participeront ce week-end à un boycott des médias sociaux de trois jours dans le cadre d’une démonstration collective de défi, répondant à ce qui est considéré comme un échec des entreprises technologiques à protéger des joueurs comme Saka. Heureusement, peu de choses semblent effrayer le jeune de 19 ans. Même en tenant compte des conséquences du COVID-19 qui a condensé le calendrier et vidé les stades des fans, la saison d’Arsenal a été mouvementée, ponctuée par 13 défaites en Premier League, des spéculations sur l’avenir du manager Mikel Arteta et une hostilité renouvelée des supporters envers les propriétaires, Kroenke Sports Entreprises.

Saka a été l’une des stars de la saison d’Arsenal et ne fait que s’améliorer à chaque match. À 19 ans, l’avenir est radieux pour l’ailier anglais fraîchement coiffé. Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

Au milieu de tout cela, Saka s’est tranquillement établi comme l’un des joueurs les plus importants des Gunners alors qu’il n’était encore qu’un adolescent. À tel point, en fait, la légende d’Arsenal Ian Wright a exprimé ses inquiétudes ce mois-ci, car il pourrait se débattre sous le poids des attentes, d’autant plus que des joueurs plus expérimentés – dont Willian, Nicolas Pepe et Pierre-Emerick Aubameyang – ont eu du mal avec une forme inégale . Pourtant, Saka l’accepte.

« Pour moi, en tant que joueur, j’ai toujours voulu être le joueur pour avoir le courage de jouer, pour être celui qui est visible quand tout le monde a la tête baissée et des trucs comme ça », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que je sois le joueur qui porte le club de football d’Arsenal.

« Dans le football, il y a 11 hommes. Je ne pense pas pouvoir faire quoi que ce soit tout seul. C’est un sport d’équipe. Donc je veux juste encourager mes coéquipiers, m’encourager et même faire le maximum que je peux faire pour moi-même, ce qui est bien sûr de travailler le plus dur sur le terrain, d’être le meilleur sur le terrain et d’essayer de faire la différence.

« C’est quelque chose que je me mets moi-même. Je ne ressens pas la pression des voix extérieures. Je respecte beaucoup Ian Wright, bien sûr. C’est une légende dans le jeu, donc je respecte son opinion. Mais pour moi, j’essaie juste de me concentrer. sur moi-même et donnez-moi tout. «

2 Liés

Saka a signé son premier contrat Arsenal à l’âge de neuf ans. Il a traversé les tranches d’âge plus tardives tout en étudiant à Greenford High School à Ealing, obtenant quatre A * et trois As à ses examens GCSE avant de quitter en 2018. Ils en parlent toujours en éloges à l’école, citant son retour il y a deux ans la fête de retraite de son ancien directeur comme exemple de son caractère ancré.

Saka était l’un des nombreux jeunes à avoir obtenu son diplôme à la même époque de l’académie Hale End du club, bien que seul Emile Smith Rowe ait failli imiter son impact dans la première équipe.

Les chiffres comparant les résultats d’Arsenal avec Saka et Smith Rowe dans l’équipe et sans raconter leur propre histoire. Lorsque le duo a commencé, les Gunners ont pris 23 points en 12 matchs de championnat cette saison. Sans eux, Arsenal a également amassé 23 points … mais en 21 matches. Les deux ont été nominés pour le jeune joueur de l’année aux London Football Awards de cette année, mais c’est Saka qui a remporté le prix, le premier honneur important de sa carrière senior.

« Cela n’a pas coulé, mais c’est bien que ce ne soit pas le cas parce que je ne veux pas que tout cela me vienne à la tête », a-t-il déclaré. « Nous avons encore une grande opportunité de gagner de l’argenterie, mais c’est bien d’avoir ce prix. Il [Smith Rowe] vit assez près de moi, donc si les temps étaient normaux, nous passerions probablement plus de temps, mais bien sûr, avec toutes les restrictions COVID-19 et tout ce dont nous avons besoin, nous devons garder nos distances et tout cela.

« Sur le terrain aussi, nous nous cherchons toujours pour essayer de nous entraider, nous encourager les uns les autres quand les choses vont mal, donc c’est bien d’avoir un compagnon comme ça dans le vestiaire. »

jouer 0:33 Don Hutchison de l’ESPN FC donne sa note sur la starlette d’Arsenal Bukayo Saka.

Saka a précédemment cité l’influence de l’ancien milieu de terrain d’Arsenal Freddie Ljungberg, qui a dirigé les moins de 23 ans avant d’être promu entraîneur de la première équipe sous Unai Emery en juin 2019. Emery a fait ses débuts à Saka en novembre 2018, mais il a franchi le pas pour de bon. la saison suivante, faisant 26 apparitions en Ligue – un total qu’il a déjà dépassé ce trimestre (28), Ljungberg fournissant un soutien rapproché à un groupe naissant comprenant également Joe Willock, Eddie Nketiah et Reiss Nelson.

Ljungberg a souvent comblé les lacunes laissées par la maîtrise fracturée de l’anglais par Emery, mais les propres mots d’encouragement du Suédois ont également contribué à forger un lien et Saka a révélé qu’ils étaient toujours en contact.

« Freddie m’envoie des textos parfois, juste pour m’encourager », dit-il. « Si j’ai un bon match, il me dira » Félicitations Bukayo, bravo « . Bien sûr, je lui demande comment il va aussi.

« Nous restons en contact car j’avais une très bonne relation avec Freddie. Ce n’est pas parce qu’il ne fait pas partie du club de football que la relation doit mourir. »

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Saka a signé un nouveau contrat de quatre ans en juillet dernier et a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais pensé à partir malgré l’intérêt signalé par plusieurs grands clubs, dont le Borussia Dortmund et Liverpool.

« Non, pour moi, c’était juste de penser à ce qui était le mieux pour ma carrière et je sentais que ce qui était le mieux pour ma carrière était de continuer à jouer avec Arsenal », a déclaré Saka. « J’ai toujours cru qu’Arsenal était la meilleure chose. »

Saka affrontera Emery jeudi soir en demi-finale de la Ligue Europa d’Arsenal, match aller contre Villarreal. Les Gunners ont peu d’espoir de se qualifier pour le football européen grâce à leur position en Premier League, ce qui signifie que leur saison restera ou tombera en remportant la Ligue Europa. S’ils dépassent leurs adversaires espagnols, Manchester United ou l’AS Roma attendront en finale le 26 mai.

« Unai mérite beaucoup de mérite pour la croyance et la confiance qu’il a accordées à beaucoup d’entre nous », a déclaré Saka. « Cela signifierait tout, pour moi, pour les fans, pour le club de revenir en Ligue des champions la saison prochaine. »

Saka a fait ses débuts en Angleterre en octobre dernier en tant qu’arrière latéral. Il a fait preuve de polyvalence dans un certain nombre de postes, mais c’est en tant qu’ailier – principalement à gauche, mais aussi à droite – où il a le plus excellé. Il obtiendrait sûrement une place dans l’équipe Euro 2020 de Gareth Southgate s’il n’y avait pas une pléthore de talents à ce poste, avec Raheem Sterling, Jack Grealish, Phil Foden, Jason Sancho, Marcus Rashford et James Maddison se disputant également l’inclusion avec des stades qui devraient être au moins 25 pour cent de nouveau plein.

« Ce serait un tel honneur d’être sélectionné et de jouer bien sûr en Angleterre à Wembley », a-t-il déclaré. « J’ai entendu dire qu’il y aurait aussi quelques fans, donc ce sera un moment si spécial pour moi et ma carrière. »

Saka est sur la bonne voie pour de nombreux moments spéciaux, qu’il soit ou non dans l’équipe de l’Euro. Et les preuves jusqu’à présent suggèrent qu’il prendra chacun dans sa foulée.

Note de l’éditeur: James Olley faisait partie du panel de vote pour les London Football Awards 2021