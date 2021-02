Elle est devenue célèbre dans Footballers ‘Wives, le drame des années 2000 dont les histoires étaient si ridicules qu’il est devenu un succès culte.

Laila Rouass jouait la bisexuelle glamour Amber Gates, dont le bébé avait été échangé à la naissance par une sage-femme qui avait été soudoyée par sa rivale, a découvert que son mari Conrad l’avait trompée après avoir trouvé la lettre T griffée sur ses fesses et simulé son propre enlèvement pour reviens avec lui.

Mais l’actrice pense que plutôt que d’être exagérée, la série dans laquelle elle a joué pendant deux ans était en fait en avance sur son temps.

Laila, qui a rejoint l’émission en 2004, a déclaré: «Certaines personnes ont dit que c’était scandaleux, mais quand vous lisez maintenant ce que les footballeurs ont fait, vous vous rendez compte que nous étions apprivoisés. Mon chat se bat? Regardez Rebecca Vardy et Coleen Rooney! »

La série était connue pour ses scènes de sexe torrides mais Laila avait insisté sur une clause de non-nudité dans son contrat.







Elle dit: «Je n’allais pas montrer mes culottes, mais j’avais encore plein de scènes embarrassantes. Une fois, j’ai sorti ce gros gode et j’ai dit à mon mari: ‘Tu as été un garçon vraiment méchant…’ »

Le succès de la série, suivi d’une quatrième place sur Strictly Come Dancing aux côtés d’Anton Du Beke en 2009, a conduit Laila à décrocher son plus grand rôle à ce jour, en tant que registraire impertinente Sahira Shah à Holby City.

Encore une fois, elle est rapidement devenue la préférée des fans, mais un an plus tard, en 2012, Laila a disparu de nos écrans.

Elle avait eu du mal à jongler avec les exigences du jeu d’acteur dans le drame à succès de l’hôpital avec le fait d’être une mère célibataire pour sa fille de quatre ans, Inez.







Laila, 49 ans, est revenue au drame de la BBC plus tôt ce mois-ci et attribue son retour en partie à un homme dont elle doutait au début serait un «matériau de beau-père» – la légende du snooker Ronnie O’Sullivan.

Elle a rencontré le sextuple champion du monde en 2012 après être allée voir sa maison dans l’Essex lors de la visite d’un agent immobilier.

Laila admet que réunir deux familles n’a pas été facile.

Alors que Ronnie, 45 ans, est le beau-père de sa fille Inez, maintenant âgée de 13 ans, il a trois enfants, Taylor-Ann, 24 ans, Lily, 14 ans et Ronnie, 13 ans.

Laila dit: «C’est un mensonge si les gens vous disent que les familles recomposées sont faciles. Il a eu du mal avec ça, j’ai eu du mal avec ça et Inez a eu du mal avec ça. Cela demande beaucoup de travail et vous devez être honnête avec vous-même et les uns avec les autres.







«C’est ce que nous avons dû faire au cours des neuf dernières années. Nous avons dû travailler sur les choses et maintenant c’est beaucoup plus fluide.

«Au départ, je pensais: ‘Ce type n’est pas un beau-père.’ C’est un père fantastique pour ses enfants, mais il se débattait avec sa propre relation avec sa famille. Je pensais qu’il en avait trop dans son assiette, mais maintenant lui et Inez ont la meilleure relation.

Et elle dit que Ronnie n’a rien à voir avec sa réputation d’enfer.

«Il rentre à la maison, prend une tasse de thé, allume la télévision, regarde les informations et s’endort sur le canapé. C’est aussi glamour que notre vie! »

Son retour choc en tant que Sahira a excité les fans du drame de la BBC Holby.







La diversité des acteurs de Holby a été un facteur important dans son retour. Elle explique: «Une chose que j’aime, c’est que l’appartenance ethnique de Sahira n’est jamais mentionnée, même si je ne sais pas de quoi il s’agit.»

Née d’une mère indienne et d’un père marocain, Laila a été confrontée quotidiennement à des abus raciaux lorsqu’elle grandissait à Stepney dans l’est de Londres.

«Je me suis fait jeter P *** sur moi tous les jours», révèle-t-elle.

«Il y a quelques mois à peine, un type m’a coupé dans sa voiture et a crié: ‘F *** off, you f ***** g P ***.’

« C’est terrible. Si vous dites aux gens qu’ils ne croient pas que cela arrive si souvent. »

En 2017, Laila, avec sa fille Inez, a été prise dans l’attaque terroriste de Barcelone au cours de laquelle 13 personnes ont été tuées et au moins 130 blessées.

L’actrice pétrifiée, qui était dans un restaurant, a caché sa fille dans un congélateur, puis a écrit une note indiquant où elle se trouvait, au cas où Laila elle-même serait tuée.







«C’était terrifiant», se souvient Laila.

«Tout à coup, j’ai entendu des coups de feu et des gens hurler et crier.

Laila ressentait toujours les effets de l’attaque un an après. «Si j’allais dans un restaurant, je devais m’asseoir près d’une sortie et je m’inquiéterais des bruits forts ou de tout ce qui sort de l’ordinaire», dit-elle.

«Je me souviens avoir emmené Inez au cinéma.

«C’était un film pour enfants et il y avait un gars derrière nous. J’ai pensé: «Pourquoi un jeune de 18 ans regarderait-il un dessin animé seul? J’ai dit à Inez: «Nous allons». »

Incroyablement, c’était la deuxième fois que Laila était prise dans une attaque terroriste. En 1993, alors qu’elle avait 21 ans, elle était à Camden, dans le nord-ouest de Londres, lorsque l’IRA a déclenché une bombe, blessant 18 personnes.







Elle dit: «J’avais laissé ma petite sœur et ma tante chez McDonald’s et j’étais allée faire des courses et tout d’un coup il y a eu un pandémonium.» Elle a trouvé un abri contre la foule qui s’éloignait de l’explosion dans une alcôve dans le mur d’une banque, expliquant: «J’ai poussé ma petite sœur là-dedans et je me suis tenu dos à tout le monde, sinon nous aurions été piétinés.

Comme elle s’est battue avec acharnement pour trouver son propre sentiment de paix, elle vient également de créer sa propre plateforme de bien-être –

@wholeandthensomeuk – après avoir suivi un cours sur le bien-être et le bonheur à l’Université américaine de Yale, basée dans le Connecticut.

Elle dit: «Je l’ai mis en place parce que je sentais que je poursuivais ma propre queue. Il s’agit de construire votre bonheur d’un point de vue scientifique.

«J’ai fait des exposés sur les philosophes et j’aimerais éventuellement lancer des séminaires et des ateliers. J’adorerais donner aux gens les outils pour trouver eux-mêmes le bonheur, la paix et l’auto-compassion.

* Holby City est diffusé le mardi à 19h50 sur BBC One.