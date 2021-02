Laila Rouass dit qu’on lui a jeté de l’urine « tous les jours » pendant son enfance.

La star de Holby City a grandi à Stepney dans l’East End de Londres et a été victime d’abus racistes ignobles de la part d’intimidateurs pour être née d’une mère indienne et d’un père marocain.

«Je me suis fait jeter sur moi tous les jours», a-t-elle déclaré en exclusivité au Mirror.

«Il y a quelques mois à peine, un type m’a coupé dans sa voiture et a crié: ‘F *** off, you f ***** g P ***.’

« C’est terrible. Si vous dites aux gens qu’ils ne croient pas que cela arrive si souvent. »

L’actrice a récemment repris son rôle de Sahira Shah dans l’émission à succès de la BBC après une pause de huit ans.







Laila admet que la diversité des acteurs de Holby a joué un rôle important dans son retour.

«Une chose que j’aime, c’est que l’appartenance ethnique de Sahira n’est jamais mentionnée, même si je ne sais pas de quoi il s’agit», nous a-t-elle dit.

L’actrice est en couple avec la légende du snooker Ronnie O’Sullivan depuis que le couple a eu une relation amoureuse en 2012.







Elle est fière de sa mère à sa fille Inez d’une relation antérieure et nous a révélé qu’il était difficile de faire partie d’une famille recomposée.

«C’est un mensonge si les gens vous disent que les familles recomposées sont faciles», a-t-elle expliqué. «Il a eu du mal avec ça, j’ai eu du mal avec ça et Inez a eu du mal avec ça.

« Cela demande du travail et vous devez être honnête avec vous-même et les uns avec les autres. C’est ce que nous avons dû faire au cours des neuf dernières années. Nous avons dû travailler sur des choses et maintenant c’est beaucoup plus fluide.







La star admet qu’après avoir travaillé dur pour y parvenir, elle sent qu’elle et Ronnie ont enfin réussi à créer un environnement familial pour leurs enfants.

« Au départ, je pensais: » Ce gars n’est pas un beau-père « . C’est un père fantastique pour ses enfants, mais il se débattait avec sa propre relation avec sa famille », dit-elle.

« Je pensais qu’il en avait trop dans son assiette, mais maintenant lui et Inez ont la meilleure relation. »

