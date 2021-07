Laila Ali – La beauté à couper le souffle qui a pris d’assaut le monde du divertissement et du numérique

Il y a eu de nombreuses personnes qui sont venues et ont conquis diverses industries avec leur talent. Les femmes de l’ère moderne ont dirigé presque tous les domaines et sont devenues des gagnantes dans tous les travaux sur lesquels elles ont mis la main. Lorsque nous parlons de l’industrie du divertissement ou du monde numérique, de nombreuses femmes professionnelles se sont taillées leur propre créneau et ont excellé dans leurs domaines de travail respectifs. Ils ont montré leurs talents et excellé dans tous les travaux qu’ils ont occupés. Dans le domaine du divertissement, nous avons des mannequins, des acteurs et ceux qui travaillent dans les coulisses qui ont créé leur propre présence et dans le monde numérique, nous avons des spécialistes du marketing et des influenceurs qui ont exceptionnellement bien réussi. Nous avons une telle personne aux multiples talents qui s’est imposée en tant que mannequin, actrice et influenceuse, c’est la ravissante Laila Ali. Elle fait tourner les têtes et sa beauté à couper le souffle l’a placée au plus haut piédestal, que ce soit dans le domaine du divertissement ou du numérique. Elle a conquis ces territoires grâce à son immense talent rare chez les millennials d’aujourd’hui. Ses compétences étonnantes en tant qu’influenceuse des médias sociaux ont attiré un grand nombre de fans qui grandissent chaque jour qui passe. Nous avons demandé à Laila ce qui l’a poussée à choisir ce domaine avant tout ? « Le marketing d’influence a connu une croissance importante au cours des dernières années. De nombreuses marques ont investi dans des partenariats avec des influenceurs pour commercialiser leurs produits et services afin de capitaliser sur l’énorme clientèle demandée par les influenceurs. J’ai pensé que c’était le bon moment car la demande a vu une tendance à la hausse ces derniers temps », répond Laila. Elle dit qu’elle aime la flexibilité offerte par cette carrière, car elle peut travailler de n’importe où et faire l’expérience du meilleur, que ce soit la nourriture, les voyages ou les rencontres au travail. L’impact de sa présence numérique a été tel que de nouveaux projets lui sont proposés tous les jours, les plus récents étant le clip avec Bhalu Rapper qui a frappé les charts et a recueilli un maximum de vues sur les plateformes de partage de vidéos. Laila est définitivement là pour rester pendant de longues manches et le travail qu’elle a fait ces derniers temps en est une preuve suffisante. Avis de non-responsabilité – Contenu du bureau de la marque