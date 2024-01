L’aiguille revient pour le caucus de l’Iowa. Voici comment cela fonctionne.

Ce soir ne sera peut-être pas si dramatique, étant donné que M. Trump dépasse les 50 % dans de nombreux sondages. Mais The Needle apprendra et nous parlera des aspects importants de la course en temps réel. Par exemple : les sondages suggèrent qu’une candidate comme Nikki Haley s’en sortira relativement bien dans la banlieue de Des Moines – mais il est beaucoup plus difficile de dire dans quelle mesure. Le Needle le saura peut-être avant même que les caucus ne s’y terminent.

Quand faire confiance à l’aiguille

The Needle fait plus que simplement créer une estimation de la part finale des voix d’un candidat. Il examine également une gamme de possibilités quant à la façon dont la course pourrait se dérouler. Au fur et à mesure que davantage de votes arriveront, l’Aiguille deviendra plus sûre du résultat final.

L’aiguille transmet notamment l’incertitude au moyen d’intervalles de confiance, qui quantifient une gamme de résultats finaux raisonnablement plausibles. The Needle simule de nombreux scénarios aléatoires qui s’écartent de notre meilleure estimation à chaque instant de la nuit. L’ampleur du caractère aléatoire dépend de l’exactitude du modèle à des étapes comparables du décompte des voix lors d’élections historiques. Les intervalles de confiance affichés – représentés par les bandes colorées sur les graphiques – contiennent 95 pour cent de ces résultats simulés ; les résultats au-delà de ces bandes ne sont pas impossibles, mais l’Aiguille les considère comme improbables.

Les probabilités méritent d’être prises au sérieux : selon le Needle, un candidat ayant 75 pour cent de chances de gagner ne pourrait en réalité gagner que 75 pour cent du temps. Une fois sur quatre, ce candidat perdra. Au cours d’une longue saison primaire, il arrive souvent qu’un candidat ayant cette chance de gagner perde. C’est ce que nous souhaitons : 75 pour cent ne signifie pas 100 pour cent.

En fait, il ne suffit jamais de regarder l’Aiguille pour dire qu’il y a 100 % de chances qu’un candidat gagne. The Needle ne lance pas d’appels à la course, car il existe d’innombrables façons pour notre modèle de s’égarer. Dans de rares cas, les totaux des votes rapportés par les responsables électoraux et compilés par l’Associated Press contiennent des erreurs que le Needle peut considérer comme factuelles avant d’être corrigées. Et dans le passé, nous avons parfois dû suspendre Needle pour gérer des bugs ou des bizarreries imprévus dans les flux de données.

En fin de compte, il faut encore un être humain pour savoir quand une course est réellement terminée.