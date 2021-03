«Le Kerala Blasters FC a toujours évolué dans la bonne direction en ce qui concerne son système, les membres de son équipe et la direction sur et hors du terrain, d’où le verdict justifié. Sans aucun doute, la déclaration révèle et prouve que le club avait transféré avec tous les critères remplis. Le Kerala Blasters FC suit strictement tous les protocoles, règles et règlements de l’AIFF et de la FIFA en ce qui concerne leurs joueurs », indique le communiqué de presse du club.

«Nous avons toujours suivi les règles et règlements qui concernent le club et nos joueurs. Nous ne prendrions jamais de mesures contraires à l’éthique concernant l’équipe ou le transfert de joueurs. La direction soutient et prend la responsabilité de tous les membres de l’équipe et veille à ce que nos joueurs soient toujours notre priorité. Nous adressons nos meilleurs vœux à Nongdamba Naorem pour son futur prospectus », a déclaré Mohammed Rafik, le directeur du football du Kerala Blasters FC.

