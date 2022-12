L’AIFF travaille à créer une équipe nationale solide qui peut participer à la Coupe du monde : Kalyan Chaubey

Le président de la Fédération indienne de football, Kalyan Chaubey, a déclaré dimanche que l’AIFF travaillait sur une feuille de route pour créer une équipe nationale forte qui pourrait faire partie de la Coupe du monde.

Alors que la FIFA augmente le nombre d’équipes de 32 à 48 pour la Coupe du monde 2026, l’Inde aura sûrement ses joueurs au plus haut niveau lors des prochaines éditions, a déclaré Chaubey aux journalistes ici.

Le classement FIFA actuel de l’équipe indienne de football est 106.

Chaubey, un ancien footballeur qui représentait le pays, a déclaré que dans le passé, l’équipe nationale était composée de joueurs de seulement trois ou quatre États.

“Il y a 26 associations de football dans les États et les territoires de l’Union à travers le pays, mais leurs contributions collectives n’ont pas été utilisées correctement”, a déclaré l’ancien gardien de but.

Il a affirmé que l’équipe actuelle de l’AIFF fera des efforts pour tendre la main aux associations d’État en créant une ambiance de football pour avoir une équipe nationale et réaliser le rêve de l’Inde de participer à la Coupe du monde.

Chaubey est venu au Nagaland pour une visite officielle de deux jours.

Observant que le Nagaland a beaucoup de potentiel, il a déclaré qu’en tant que président de l’AIFF, il aimerait voir les garçons et les filles de l’État jouer au football au plus haut niveau.

Pour cela, des infrastructures et des opportunités doivent être créées, a-t-il déclaré et a exhorté le gouvernement du Nagaland à créer un programme de bourses afin que l’AIFF puisse envoyer ses meilleurs entraîneurs dans l’État pour former au moins 16 entraîneurs – un pour chaque district – et 10 arbitres. pour l’état.

Ces entraîneurs de qualité formeront des jeunes et formeront des joueurs de niveau national du Nagaland, a-t-il déclaré.

