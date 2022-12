L’AIFF suivra strictement la transparence dans les transactions financières, pour remédier au manque de confiance : Saji Prabhakaran

La Fédération indienne de football (AIFF) souffre d’un déficit de confiance depuis un certain temps et la nouvelle administration s’efforce de donner une image positive de l’organisation en mettant l’accent sur la transparence dans les transactions financières, a déclaré un haut responsable.

Le comité d’administration qui dirigeait les affaires de l’AIFF avant d’être dissous en août avait informé la Cour suprême que l’audit médico-légal des comptes de la fédération avait révélé à première vue un détournement massif de fonds par son ancienne direction dirigée par l’ancien ministre syndical Praful Patel.

“La confiance (du public) envers l’AIFF manquait à cause de tout ce qui s’était passé auparavant. Nous devons restaurer cela, et nous le ferons”, a déclaré le secrétaire général de l’AIFF, Saji Prabhakaran, à PTI dans une interview.

“Nous sommes sérieux, cette organisation est responsable (devant le public) et c’est pourquoi nous insistons sur la transparence.”

Il a déclaré que l’AIFF attendait le rapport médico-légal qui pourrait être utilisé pour réformer l’aspect financier de son administration.

« Nous attendons avec impatience car cette affaire est devant la Cour suprême. Une fois que le rapport d’audit médico-légal nous parvient, nous sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires, car il est fondamental pour nous d’avoir un système de gestion financière solide et transparent », a-t-il déclaré.

« Ce rapport d’audit judiciaire nous dira quelles sont les lacunes. Une fois que nous aurons reçu le rapport, nous pourrons agir aussi rapidement que possible. Nous voulons comprendre les lacunes, s’il y a eu de graves maladresses ou quoi que ce soit de corruption, ce rapport nous le montrera. Ce rapport sera la base de notre réforme sur le volet financier.”

Lors d’une audience antérieure, la Cour suprême avait demandé qu’un rapport intermédiaire et final de l’audit médico-légal de l’AIFF – qui indiquait un siphonnage et un détournement de fonds à grande échelle par le comité exécutif dirigé par Patel – soit soumis au ministère des Sports et dirigé oralement. qu’il procède en vertu de la loi.

« La confiance (du public) viendra de notre travail transparent, de notre communication ouverte. Nous ne développons pas un projet nucléaire. Nous développons des joueurs, le développement du football. Cela doit être aussi ouvert que possible”, a déclaré Prabhakaran, qui a pris ses fonctions le 7 septembre.

« On parle de plans de plus de 20 ans. Nous devons excepter les problèmes. Nos jeunes joueuses et nos joueuses n’obtiennent pas de matchs compétitifs, nous avons plusieurs faiblesses. Nous devons accepter cela et essayer de trouver des solutions”, a-t-il déclaré en se référant à la feuille de route que les nouveaux responsables de l’AIFF dévoileront dans la seconde moitié de ce mois.

Le développement du football féminin est l’un des domaines prioritaires de la nouvelle dispense et Prabhakaran a déclaré que la ligue nationale (IWL) sera restructurée.

“Nous aurons la nouvelle structure de la ligue féminine (IWL) à partir de la saison prochaine. Il y aura aussi des divisions. Elles (les joueuses) doivent avoir une valeur économique, ce sera l’objectif.”

Il a déclaré que l’équipe masculine senior disputera des matches amicaux internationaux dans toutes les fenêtres de la FIFA de l’année à venir, afin que les joueurs puissent bien se préparer pour la Coupe d’Asie de l’AFC, qui se tiendra au Qatar en janvier 2024.

“Nous ne manquerons aucune journée amicale internationale de la FIFA pour bien préparer la Coupe d’Asie. Depuis deux mois, nous sommes en chasse pour trouver des équipes (pour des matchs amicaux internationaux), nous y travaillons constamment.

“Nous donnerons à l’équipe suffisamment de matchs en fonction de ce que l’entraîneur veut. Le tournoi sera en milieu de saison et ce sera une bonne situation. C’est une opportunité pour nous de nous préparer de manière optimale et de montrer notre capacité.”

Prabhakaran a également défendu la décision de l’AIFF de se retirer de la course pour accueillir la Coupe d’Asie 2027. Il a toutefois déclaré que l’AIFF reconsidérerait de faire des offres pour les grands tournois dans quatre ans.

“Cela (accueillir la Coupe d’Asie 2027) est un investissement sérieux, nous devons détourner beaucoup de concentration, d’attention, de ressources vers cela. Mais nous devons agir stratégiquement, quelle est la valeur que nous voulons en tirer. Il doit être très concret et tangible.

“Nous devons réfléchir si nous allons gagner sur le plan commercial ou sur l’aspect développement de l’équipe. L’un est la partie économique, l’autre est la partie croissance du football et son impact global. C’est très scientifique.

« Nous pensons qu’en ce moment nous ne sommes pas prêts pour cela. Nous nous concentrerons actuellement sur le renforcement des capacités. Nous devons rendre notre équipe forte, avoir des compétitions fortes, une structure solide, une bonne gouvernance.”

Il a déclaré que la performance de l’équipe est également importante lorsque l’AIFF choisit de soumissionner pour de grands événements.

«Nous devons voir si nous avons des joueurs ou une équipe qui peuvent concourir car nous ne pouvons pas nous exposer. Nous ne pouvons pas nous montrer faibles. En ce moment, quoi que nous pensions ou prévoyions, cela ne cadre pas. Peut-être quatre ans plus tard, cela peut-il s’intégrer.

