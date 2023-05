L’AIFF se concentre sur la réforme stratégique pour révolutionner le football de base en Inde

Pour donner un coup de pouce au football au niveau local dans le pays, la Fédération indienne de football (AIFF) a pris des mesures vitales pour développer les talents.

Pour renforcer la structure du football de base telle que présentée dans le plan stratégique Vision 2047, l’AIFF a annoncé l’organisation de sa propre Journée nationale du football de base, qui se tiendra le 23 juin, ainsi que le programme Blue Cubs pour aider au développement des jeunes joueurs.

La Journée nationale du football de base sera organisée à une date qui marque l’anniversaire de naissance de la légende du football indien PK Banerjee en 1936.

La Confédération asiatique de football (AFC) célèbre sa Journée du football de base le 15 mai de chaque année et l’édition actuelle en 2023 marque le 10e anniversaire de l’événement.

Selon la définition de l’AFC, le football de base est défini comme « tout le football non professionnel et non élite » et les exemples incluent le football pour enfants, le football scolaire ou pour les jeunes, le football amateur, le football pour joueurs handicapés et même le football pour vétérans. Bref, c’est le football pratiqué par les masses à un niveau où la participation et l’amour du jeu sont primordiaux.

Le football de base constitue l’épine dorsale de la pyramide du football, façonnant l’avenir du sport, favorisant l’esprit communautaire et promouvant le bien-être physique et mental. Son importance s’étend bien au-delà du domaine, impactant les individus, les communautés et la société dans son ensemble, selon un rapport publié sur le site Web de l’AIFF.

Une structure de base solide joue un rôle essentiel dans le renforcement des fondations, la base plus large de la pyramide du football qui produira le football dans tous les coins de l’Inde et favorisera l’ensemencement d’une culture du football entraînant des impacts multidimensionnels sur divers aspects du football en Inde.

Avec le lancement imminent du projet phare de l’AIFF pour le football de base, le programme Blue Cubs, l’objectif à l’avenir est de fournir une plate-forme complète et percutante aux jeunes footballeurs au niveau du football de base. Le programme vise à révolutionner le développement du football de base en mettant l’accent sur des aspects clés tels que le développement des compétences, l’identification des talents, la formation des entraîneurs et un parcours structuré pour les joueurs réguliers et d’élite à différents stades de leur développement.

