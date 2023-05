L’AIFF rend hommage à PK Banerjee en déclarant son anniversaire Journée du football de base

La Fédération indienne de football a déclaré le 23 juin, l’anniversaire de l’icône du football indien Pradip Kumar Banerjee, comme la « Journée de la base de l’AIFF », a annoncé vendredi l’organe suprême du sport.

Populairement connu sous le nom de PK, feu Banerjee a été capitaine de l’équipe indienne aux Jeux olympiques de Rome en 1960 et a connu une brillante carrière en tant que joueur avant de devenir entraîneur, où il a également connu beaucoup de succès.

Expliquant la raison du choix de l’anniversaire de PK, le secrétaire général de l’AIFF, Shaji Prabhakaran, a déclaré : « Nous oublions souvent que Pradip da était aussi un enseignant par excellence. Une fois qu’il a raccroché les crampons, il est devenu entraîneur et pendant les 30 années suivantes, il a produit une panoplie de joueurs qui ont excellé aux niveaux national et international.

« Alors que son rôle d’entraîneur national et de club fait l’objet de nombreuses discussions, la fraternité du football indien ne peut pas oublier la contribution de PK da au niveau local, son leadership à la Tata Football Academy, sa capacité à inspirer et à affiner les talents en herbe. » Footballeur exemplaire, Banerjee a joué un rôle central dans la médaille d’or historique de l’Inde aux Jeux asiatiques de 1962.

En 1969, lorsque la FIFA a organisé son premier cours d’entraîneur au Japon sous la direction de l’entraîneur allemand Dettmar Cramer, connu comme le professeur de football du circuit international, Banerjee s’est inscrit au cours et est rentré chez lui avec un diplôme de première classe.

Son cours d’entraîneur de football s’est déroulé sur Doordarshan pendant plusieurs semaines.

Le président de l’AIFF, Kalyan Chaubey, a rendu hommage à Banerjee, décédé en mars 2020, et a déclaré que la fédération s’efforcerait d’honorer sa mémoire en assurant la croissance constante du jeu.

« Aucun mot que j’utiliserai ne suffira à honorer la contribution de Pradip da au football indien », a-t-il déclaré.

« Il mérite toute notre reconnaissance. Il y a quelques rares comme lui, un grand joueur, un grand mentor et un grand entraîneur qui était rempli de passion et qui a toujours voulu voir le football indien s’élever. » Né à Jalpaiguri, Banerjee est largement considéré comme l’un des plus grands footballeurs indiens et a été le meilleur buteur du pays avec quatre buts en route vers le triomphe aux Jeux asiatiques de 1962.

(Source : AIFF)