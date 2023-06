L’AIFF reçoit des offres de cinq équipes pour une entrée directe dans la I-League

Le comité de la ligue de la Fédération indienne de football, présidé par M. Lalnghinglova Hmar, s’est réuni par visioconférence le mardi 13 juin 2023.

Le Secrétaire général, le Dr Shaji Prabhakaran, et les membres du Comité, M. Satyanarayan, M. Arif Ali, le Dr Kiran Chougule, M. Amit Chaudhuri, M. Caetano Fernandes, M. Reginald Varghese et le CTO de l’AIFF, M. Vincent Subramaniam, étaient présents avec M. Hmar à la réunion du Comité de la Ligue.

Le secrétaire général, le Dr Shaji Prabhakaran, a déclaré : « Le comité a fait un travail exceptionnel en apportant plus de valeur à la ligue et aux clubs en Inde. Il existe un environnement encourageant pour que davantage de clubs fassent partie de la I-League. La Hero 2nd Division League a été très compétitive la saison dernière. Je suis sûr que les deux clubs promus Delhi FC et Shillong Lajong ajouteront beaucoup de valeur à la ligue.

A LIRE AUSSI | « Aucune prolongation mentionnée », déclare Kylian Mbappe au milieu de la bombe du contrat du PSG

«Nous aurons une structure meilleure et améliorée pour la IWL cette saison, plus de matchs dans les compétitions de jeunes et espérons accueillir plus de nouvelles équipes dans la Hero I-League. Cinq offres pour une entrée directe à la saison I-League 2023-24 ne font que montrer l’intérêt pour la structure de notre ligue », a-t-il ajouté.

Le président du comité, M. Hmar, a déclaré : « Nous sommes l’un des comités les plus importants de l’AIFF. Le succès footballistique d’un pays est jugé par le classement FIFA ainsi que par le niveau et la structure de la ligue nationale. Le comité de la ligue est déterminé à jouer un rôle important dans l’élaboration de la structure de notre football de ligue. Nous pouvons également nous inspirer d’autres pays d’Asie et examiner comment nous pouvons adopter certaines de leurs meilleures pratiques dans notre football. Je voudrais également féliciter le Delhi FC et Shillong Lajong pour avoir été promus dans la I-League, et Gokulam Kerala pour avoir remporté la IWL. »

L’AIFF a reçu cinq propositions pour soumissionner pour la I-League 2023-24 en tant que participants directs : YMS Finance Pvt Ltd (Kolkata), Namdhari Seeds Pvt Ltd (Punjab), Nimida United Sports Development Pvt Ltd (Bengaluru), Concatenate Advest Advisory Pvt Ltd (Delhi) et Bunkerhill Pvt Ltd (Gurugram).

Les offres de niveau 1 provenaient de villes comme Delhi, Gurugram et Bengaluru, les offres de niveau 2 de Varanasi et les offres de niveau 3 du village de Sri Bhaini Sahib. Les offres seront consultées et examinées par des experts financiers pour décider quelle(s) équipe(s) participeront à la saison I-league 2023-24.

Le comité de la ligue a décidé que la saison Hero IWL 2023-24 sera composée de huit équipes – les quatre meilleures équipes des deux groupes de la saison Hero IWL 2022-23. Une 2e division sera introduite et les champions d’État s’affronteront dans la même. Les deux meilleures équipes de la 2e division se qualifieront pour la IWL 2024-25 et deux équipes de 2023-24 seront reléguées. La date de nomination pour la 2e division sera confirmée ultérieurement par le comité.

A LIRE AUSSI | L’avenir de Kylian Mbappe dans un doute majeur après son refus de prolonger son contrat avec le PSG

La Ligue de 2e division masculine 2023-24 sera composée de huit équipes – trois équipes de la Ligue de 2e division 2022-23, qui n’ont pas réussi à obtenir une promotion dans la I-League à partir du tour final, deux équipes reléguées de la I-League 2022-23 et trois équipes de la 3e division se qualifieront pour en faire huit équipes.

La 3e division est sur le point d’être introduite, qui servira de plate-forme pour les champions d’État et les équipes nommées par l’État. Aucune équipe réserve ISL ne fera partie de la Ligue de 2e division ou de la Ligue de 3e division 2023-24. La date limite de nomination des équipes pour la 3e division est le 30 juillet 2023.

Le comité a également approuvé un nouveau format pour les U-13 et U-15. La ligue U-13 se jouera dans un format 7v7, tandis que la ligue U-15 se jouera dans un format 9v9. Les États devront terminer les ligues d’État d’ici octobre et les ligues nationales commenceront en novembre.